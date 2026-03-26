端正な顔立ちと抜群のスタイルが魅力。「フレッシュ撮影会」で人気のかみや まやさんが、1st DVD「Fresh Venus」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

フレッシュ撮影会のスタッフから「出てみないか？」と誘われたことを機に、2024年夏から活動を始めたかみやさん。当初は「私を撮ってくれる人がいるのかな？」と思ったそうだが、すぐ枠が埋まってその日のMVPに輝くほどの人気者に。ファン待望の1st DVDは、9月に都内で撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【かみや まや】 初めての映像作品ですし、みなさんにフレッシュな感じをお見せしようかなと。寝起きのシーンに始まり、シャワーを浴びたり、長袖ニットを着てキッチンを掃除したり、チャプターごとに違った雰囲気が楽しめるようになっています。

――オススメは？

【かみや まや】 まず挙げたいのが寝室でくつろぐシーンです。服を脱いで赤のランジェリーを披露するのですが、こんなに肌の露出が多い衣装は撮影会でも着たことがないですから。購入していただいた方だけが見られる点を推したいです。

――次に挙げたいのは？

【かみや まや】 （カルバン・クラインの）ビキニショーツ姿で筋トレに励むところです。なかなか撮影終了の「カット！」が入らず、かなり長時間やっていたので翌日に本当に筋肉痛になってしまったほど。でも、体のラインがきれいに出せたシーンになりました。

――ファンからの評判は？

【かみや まや】 白のビキニや光沢のある競泳水着など、いろいろな衣装を着ましたが、フリルの付いた黒のランジェリー姿のシーンが好きだと言ってくれる方が多かったです。ロケ現場でも監督さんやカメラマンさんにも褒めていただけました。

このイベントが開催される2日前だが、2026年はSUPER GTのレースアンバサダー「WAKO'S GIRLS」に就任することを発表。「GT500のARTA MUGEN（16号車）を応援するので温かく見守ってほしい」と呼びかけた。開幕戦は4月11～12日、岡山国際サーキットにて。