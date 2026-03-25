「ミスFLASH 2015」グランプリに輝いたことで知られるAnna（あんな）さんが、7th DVD「安和（あんな）」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：131分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年4月からグラビア活動における芸名を変えたAnnaさんだが、DVDリリースは2016年11月以来でなんと9年ぶり。メーカー側から何度かオファーはあったそうだが、昨今の内容に「うーん……」と決断できずにいたところ、なじみの監督から直接連絡が来たことで状況が進展。お互いの意見をすり合わせて完成させたのが今作である。

――ファン感涙ですね。

【Anna】 12月に都内近郊で撮影したのですが、美しいグラビアを披露することを意識しながらカメラと向き合いました。みなさんから「待っていました！」「とにかく美しい」という声をいただけたし、自分の想いが伝わったのはうれしかったです。

――シーンの紹介を。

【Anna】 趣味のキャンプを楽しんだり、シャワーを浴びたり、過去に着ていた水着で魅せるシーンなどが楽しめます。平日に福祉ドライバーをやっているので、その要素を入れようとホームヘルパーを演じるところも撮りました。

――オススメは？

【Anna】 夜のバーで働いているシーンです。お酒に酔った私がお客さん（＝視聴者）に色仕掛け。ターコイズ色のランジェリーを見せるのですが、お尻のデザインがすごく大胆なのがポイント。現在、お尻推しで活動しているので必見です。

――ほか注目は？

【Anna】 Y字バランスを披露するところです。9年前の作品でもバレエのシーンがあったので、監督さんから「やりましょう！」と提案されたのですが、すっかり体が固くなっちゃいまして。立った状態でのY字ではなく、座ったものに変更することで対応。昔の雰囲気はギリギリで楽しんでいただけると思います（笑）。

ステージには銀色のビキニで登場したが、9年前と変わらないどころか、さらに磨きをかけた美しさで集まったファンを沸かせた。3月13日からはVR作品「apartment Days! Guest 357 Anna sideA」の配信もスタート。グラビア活動は継続するというので、新たな発表にも期待したい。