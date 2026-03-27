カプコンは3月27日、2006年にニンテンドーDSで発売された「流星のロックマン」シリーズ3タイトル、計7作品を収録した『流星のロックマン パーフェクトコレクション』を発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに4990円だ。

本作は、当時の冒険やバトルはそのままに、現代の環境でも遊びやすくなる機能を追加。シリーズの魅力をあらためて体験できる作品となっている。ローンチトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしよう。

▼ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=kbnGP6Gehso

■「流星のロックマン」とは？

「流星のロックマン」は、電波技術が発達した近未来の世界を舞台にしたアクションRPG。リアルタイムアクションとカード戦略を融合させたバトルシステムが特徴で、プレイヤーは主人公・星河スバルとなり、電波生命体「ウォーロック」との電波変換によってロックマンに変身。電波世界で発生するさまざまな事件に立ち向かう。

バトルは3×5マスのグリッド上で展開され、キャラクターを操作しながら「バトルカード」を使って攻撃や防御を行うスピーディーなシステムを採用。多彩なカードを集めて自分だけのデッキを構築することで、さまざまな戦略や戦術を生み出すことが可能だ。

また、現実世界と電波世界、電脳世界、3つの世界を冒険するゲームプレイも本シリーズの大きな特徴。個性豊かなキャラクターとの出会いや強敵とのバトルを通じてカードを集め、能力を強化しながら物語が展開していく。

●『流星のロックマン パーフェクトコレクション』収録作品

流星のロックマン ペガサス

流星のロックマン レオ

流星のロックマン ドラゴン

流星のロックマン2 ベルセルク×シノビ

流星のロックマン2 ベルセルク×ダイナソー

流星のロックマン3 ブラックエース

流星のロックマン3 レッドジョーカー

■タイトルをさらに楽しめる便利な新機能も満載！

本作では、さらに遊びを充実させる便利な新機能が実装されている。

●高解像度フィルター

描画をより滑らかにする高解像度フィルターを搭載し、より美しくなった世界を楽しめるオン状態と、オリジナル版に近い感覚で遊べるオフ状態を好みにあわせて設定できる。なお、フィルターのオン/オフは任意で切り替え可能だ。

●アシスト機能・難易度変更オプション

ロックバスターの攻撃力増加や被ダメージ軽減といったバトル中の設定から、移動速度アップや敵とのエンカウント率などのフィールド設定まで、さまざまな項目をオプションで調整可能。アクションが苦手な人や、ストーリーを中心に楽しみたい人でも遊びやすくなっている。

●アペンドカードも豊富に収録

オリジナル版ではイベントや玩具からしか入手できなかった特殊なアペンドカードも豊富に収録。ゲーム進行で入手できるカードと組みあわせることで、より多彩なデッキ構築が可能になる。

※一部のアペンドカードは未収録です。

●アートギャラリー＆ミュージックプレイヤー

パッケージアートをはじめとしたオフィシャルアートや貴重な設定画など、計1000点以上のイラストを収録したギャラリーも搭載。「流星のロックマン」シリーズの世界を心ゆくまで堪能できる。

さらに、「流星のロックマン」シリーズナンバリング3タイトルのBGMに加え、本作のために書き下ろされた「新アレンジBGM」を収録したミュージックプレイヤーも搭載。「新アレンジBGM」はゲーム中のBGMとしても任意で設定可能だ。

●充実したオンライン通信機能！

バトル設定では各タイトルのセーブデータ管理やデッキ編集に対応しているほか、オンライン機能も大幅に強化されている。オンライン対戦では、複数タイトルを選択して対戦相手を検索できるため、よりスムーズなマッチングが可能だ。

対戦モードには、同じタイトルを選んだプレイヤー同士で気軽に対戦できる「カジュアル対戦」に加え、ランクポイントを競いながら実力を試せる「ランクマッチ」を搭載、こちらでは初心者でも安心して遊べるよう、レンタルデッキも用意されている。

さらに、専用ルームを作成して友だっちと好きなタイトルで対戦できる「フレンドマッチ」や、世界中のプレイヤーとカード交換を行える「トレード」機能も実装されている。

また、シリーズの特徴である「ブラザーバンド」システムも大きく進化。オリジナル版では各タイトル最大6人までだったブラザーバンドだが、本作ではナンバリングタイトルごとに最大100人まで「ブラザーリスト」に登録できる。

ブラザーリストに登録されているブラザーの中からいつでも変更できるほか、オンライン対戦後にそのままブラザーバンドを結ぶことも可能になっている。

■『ボクらの太陽 Django&Sabata』のイベントもプレイ可能

『流星のロックマン』と『ボクらの太陽 Django&Sabata』のコラボレーションコンテンツも収録している。太陽の戦士ジャンゴやサバタが登場する連動要素を、現代のプレイ環境でも楽しめる形で実装しており、作品の枠を超えた特別なクロスオーバーを体験できる。

■あの「ナビ」にも会える！

ニンテンドーDS本体のダブルスロット機能を利用した連動要素も、現代のプレイ環境にあわせて再現。特定のタイトルと連動することで解放されていた特別なイベントも、本作でも楽しめる形で実装している。

■本日から響ミソラと白金ルナの待ち受けキャラクターも発売開始！

さらに、本日より待ち受けキャラクター「響ミソラ」と「白金ルナ」のDLCも発売。本DLCを購入すると、ゲーム内の待ち受けキャラクターとして響ミソラと白金ルナを設定できるようになる。ぜひ、お気に入りのキャラクターとともに、「流星のロックマン」の世界を楽しもう。