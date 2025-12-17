「ロックマン」の誕生を記念して本日より予約購入受付を開始！

カプコンは12月17日、ロックマン生誕20周年記念作品として2006年に誕生したアクションRPGシリーズ「流星のロックマン」のナンバリング3タイトル、計7作品を収録した『流星のロックマン パーフェクトコレクション』を発売すると発表。

対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。発売日は2026年3月27日で、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに4990円となる。

また、本日は「ロックマン」38回目の誕生日！ 誕生を祝して各デジタルストアにて予約購入受付を開始している。

▼限定特典などを紹介している最新映像「2ndトレーラー『流星のロックマン パーフェクトコレクション』」はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=F2VEq7kLqaU

期間中に予約購入することで限定特典を入手できるので、欲しい人は必ずチェックしよう。

【限定特典】

■アレンジBGM4曲

■「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクター

ゲームをナビゲートしてくれる3Dキャラクターを、「星河スバル」もしくは「ウォーロック」に変更できる待ち受けキャラクター2種が入手可能。予約購入して好きな待ち受けキャラクターにカスタマイズしよう。

※ダウンロード版をご購入の方

●予約購入期間中にご予約いただいた方が付与対象となります。

●限定特典は2026年3月26日23時59分までに予約購入した方のみ対象となります。

（Steam版のみ2026年3月27日12時59分までにご購入いただいた方が付与対象となります。）

●上記に記載の特典は、後日別途入手できる場合があります。

●内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

●パッケージ版は数量限定特典となります。パッケージ版に付属する限定特典ダウンロードコードの有効期間は、2027年3月27日（金）23:59までで1回のみ使用可能です。

■「流星のロックマン」シリーズの魅力をおさらい

本作は主人公・星河スバルとウォーロックが宇宙から迫りくる脅威に立ち向かう成長物語と「ロックマンエグゼ」の流れを汲んだカードバトルの戦略性とアクションの楽しさを融合させた独自のゲーム体験が好評を博し、TVアニメーション化やコミック連載からゲームと連動した玩具展開まで、さまざまなメディアで多くのファンを魅了した話題作だ。

【収録タイトル】

・流星のロックマン ペガサス／レオ／ドラゴン

・流星のロックマン2 ベルセルク×シノビ／ベルセルク×ダイナソー

・流星のロックマン3 ブラックエース／レッドジョーカー

■原作ファンにはたまらないギャラリーモードやミュージックプレイヤーを実装！

入手経路が限られた特殊なアペンドカードも収録

パッケージアートを含むオフィシャルアートや貴重な設定画など1000点以上のイラストを収録したギャラリーモード、「流星のロックマン」シリーズナンバリング3作品のBGMと本作のために書き下ろされた「新アレンジBGM」が聴けるミュージックプレイヤーを実装。

「新アレンジBGM」はゲーム中のBGMとしても任意で設定できる。「流星のロックマン」シリーズの世界を心ゆくまで堪能しよう。

また、原作ではイベントや玩具からしか手に入らなかった特殊なアペンドカードも豊富に収録。ゲーム進行で入手可能なカードと組みあわせて、より多彩なデッキを構築しよう。

※一部のアペンドカードは未収録です。

■タイトルをさらに楽しめる便利な新機能も満載！

さらに遊びを充実させる便利な新機能も満載。ロックバスターの攻撃力増加や敵とのエンカウント率の変更、高解像度フィルタなど、初心者でも楽しめるようにさまざまな項目をオプションで自分好みに変更できる。

また、インターネットでの通信対戦にも対応。気軽に挑めるカジュアルマッチや強さを競いあうランクマッチで友だちや世界中のプレイヤーと対戦し、友だち登録機能の「ブラザーバンド」をほかのプレイヤーと結ぼう。

最大100人まで登録が可能で、「ブラザーバンド」は結んだ相手に応じてロックマンの能力が向上、キズナの力はさらに広がる。