カプコンは12月12日、本日ロサンゼルスで開催された世界最大級のデジタルゲームショウ「The Game Awards 2025」にて、「ロックマン」シリーズ最新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』を電撃発表した。発売時期は、1987年の誕生から40周年となる2027年予定だ。

本作では、変化に富んだステージを駆け抜け、個性的なボスたちとのバトルに挑むというシリーズの特徴はそのままに、新たな「ロックマン」に進化を遂げているという。本作の続報にも期待しよう。

▼アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=PfJJ9LQ_Lhg

■キミの描いたロボットがゲームに登場！ 『ロックマン: デュアル オーバーライド』ボスキャラクター デザインコンテストを開催

かつて数々の人気ボスキャラクターを生み出してきた「ロックマン」のボスキャラ募集コンテストは、10万通を超える応募数を誇る伝説のコンテスト。『ロックマン: デュアル オーバーライド』ではそのコンテストが復活！ ユーザーからボスキャラクターのデザインを募集するという。

最優秀作品は本作に登場するボスキャラクターたちの1体としてゲームに実装するとのことなので、ぜひとも参加してみよう。詳細は下記のキャンペーンサイトにて確認してほしい。

▼『ロックマン: デュアル オーバーライド』ボスキャラクター デザインコンテスト 公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/do/ja-jp/contest/

【ゲーム情報】

タイトル：『ロックマン: デュアル オーバーライド』

ジャンル：アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

©CAPCOM