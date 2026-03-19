展覧会で売ってた「まるで夕暮れのようなチョコレート」、食べるよりいつまでも飾っておきたい

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

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『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」

　現在、三菱一号館美術館では展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』を開催中。お土産にぴったりな展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。日本の四季をグラデーションで表現したパッケージがとてもきれいで、自分用に買うかプチギフトにするか、非常に悩みどころ！

箱もとっておきたい

　三菱一号館美術館ミュージアムショップ「Store 1894」で、『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。

イロドリ チョコレート
￥1,500円(税抜き)
全7種

『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」
『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」

　ホワイトチョコレートをベースに、自然由来の素材のみを使用。抹茶とラズベリーの「桜花」、カシスと紅茶の「夕暮」、クランベリーとカマンベールの「雪茜」など、7種類のフレーバーが並びます。

展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』
会期：2026年2月19日(木)～5月24日(日)
会場：三菱一号館美術館

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

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