展覧会で売ってた「まるで夕暮れのようなチョコレート」、食べるよりいつまでも飾っておきたい
現在、三菱一号館美術館では展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』を開催中。お土産にぴったりな展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。日本の四季をグラデーションで表現したパッケージがとてもきれいで、自分用に買うかプチギフトにするか、非常に悩みどころ！
箱もとっておきたい
三菱一号館美術館ミュージアムショップ「Store 1894」で、『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。
イロドリ チョコレート
￥1,500円(税抜き)
全7種
ホワイトチョコレートをベースに、自然由来の素材のみを使用。抹茶とラズベリーの「桜花」、カシスと紅茶の「夕暮」、クランベリーとカマンベールの「雪茜」など、7種類のフレーバーが並びます。
展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』
会期：2026年2月19日(木)～5月24日(日)
会場：三菱一号館美術館
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります