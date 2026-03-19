展覧会で売ってた「まるで夕暮れのようなチョコレート」、食べるよりいつまでも飾っておきたい

現在、三菱一号館美術館では展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』を開催中。お土産にぴったりな展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。日本の四季をグラデーションで表現したパッケージがとてもきれいで、自分用に買うかプチギフトにするか、非常に悩みどころ！

箱もとっておきたい

三菱一号館美術館ミュージアムショップ「Store 1894」で、『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』展覧会オリジナルパッケージの「イロドリ チョコレート」を販売しています。

イロドリ チョコレート

￥1,500円(税抜き)

全7種

ホワイトチョコレートをベースに、自然由来の素材のみを使用。抹茶とラズベリーの「桜花」、カシスと紅茶の「夕暮」、クランベリーとカマンベールの「雪茜」など、7種類のフレーバーが並びます。

展覧会『トワイライト、新版画ー小林清親から川瀬巴水まで』

会期：2026年2月19日(木)～5月24日(日)

会場：三菱一号館美術館