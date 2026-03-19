本棚で選ぶように選ぶ「文豪文具」、賢治、龍之介、乱歩、敦、あなたの感性に合うのは誰？
4月になると、文具類を新調したくなります。丸善 丸の内本店では「文豪メモリー」シリーズの第2弾を発売。宮沢賢治、芥川龍之介、江戸川乱歩、中島敦という文豪4人の作品をモチーフにしたステーショナリーで、どことなく平成・昭和レトロ感があって懐かしいデザインがいい感じです。私は…虎がかわいいから中島敦かな…。
文豪で選ぶも良し、色で選ぶも良し
丸善 丸の内本店で、古川紙工とコラボしたオリジナルステーショナリー「文豪メモリー」の第2弾を販売しています。
A5/A6クリアファイルセット
各￥550（税込）
サイズ：A5-S、A6-S
内容：2枚入り（2柄各1枚）
メモパッド
各￥660（税込）
材質：和紙
サイズ：80×90mm
内容：100枚綴り（4柄アソート）
フレークシール
各￥550（税込）
材質：和紙
サイズ：75×160mm
内容：20枚入り（5柄×4枚）
クリアブックマーカー
各￥440（税込）
サイズ：40×120mm
内容：1枚入り
美濃和紙ブックカバー
各￥660（税込）
材質：美濃和紙
サイズ：105×14mm（文庫サイズ）
内容：2枚入り（2柄各1枚）
丸善 丸の内本店
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ
営業時間：9：00～21：00
定休日：無休（但し、1/1及び法定点検日は除く） ※店舗により異なる場合があります。
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