iPhone・AirPods・Apple Watchを同時充電できるBelkinのQi2充電器

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

世界初のQi2認証モデル「2 in 1 ワイヤレス充電器」が登場

最新規格「Qi2」に対応した「ベルキン2 in 1 ワイヤレス充電器 Qi2モデル」がAmazonで販売中だ。本製品は、WPCにより世界初のQi2認証製品として認定されており、次世代ワイヤレス充電に対応した注目のモデルとなっている。価格は5,536円。

最大3台同時充電に対応、15Wの急速ワイヤレス充電を実現

本製品は、iPhone 12以降のQi2対応モデルやQi2対応のAndroidスマートフォンに対し、マグネットで吸着しながら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能。安定した位置で効率的に充電できる点が特徴だ。

さらに、AirPodsなどのワイヤレスイヤホンは5W出力のQiパッドで充電できるほか、5W出力のUSB-Cポートを利用することでApple Watchの有線充電にも対応。これにより、スマートフォン・イヤホン・スマートウォッチの最大3台同時充電を実現している。

コンパクト設計と安全機能で日常使いにも最適

本体は約300gと軽量で、横幅16.4cm・厚さ約2cmのコンパクト設計。デスクやベッドサイドなど限られたスペースにも設置しやすく、さまざまなシーンに馴染むデザインとなっている。

また、LEDインジケーターを搭載しており、充電状況をひと目で確認可能。異物検知機能も備えているため、安全性にも配慮されている。Qi2による高速かつ安定した充電と複数デバイス対応により、日々の充電環境を効率化する製品といえるだろう。

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