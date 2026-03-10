Belkinの“全部充電できる”3-in-1スタンド　Qi2対応でiPhone最大15W

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Belkin、Qi2公式認証の3-in-1ワイヤレス充電スタンドを発売

iPhoneやApple Watch、ワイヤレスイヤホンを1台で充電できる「Belkin 3-in-1 ワイヤレス充電スタンド（Qi2公式認証／MagSafe対応）」がAmazonで販売中だ。価格は14,390円。

本製品は、複数のAppleデバイスを同時に充電できる3-in-1タイプのワイヤレス充電スタンド。iPhone 12からiPhone 17までのiPhoneシリーズに対応するほか、Apple Watch Series 9からApple Watch Ultra／Ultra 2、さらにワイヤレスイヤホンの充電にも対応している。

最大15Wの高速ワイヤレス充電とApple製品に調和するデザイン

Qi2の公式認証を取得しており、iPhoneには最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能。ホワイトを基調としたシンプルでスタイリッシュなデザインも特徴で、Apple製品と調和しやすい外観に仕上げられている。

充電台にはプレミアム素材を採用。スタンド部分は最大90度まで角度調整が可能で、充電中でもiPhoneの画面を見やすい位置に設定できるため、デスク上でも使いやすい設計となっている。

USB-Cケーブルと36W充電アダプターが付属

製品には、1.5mのUSB-Cケーブルと36W充電アダプターが付属する。複数のデバイスを1か所にまとめて充電できるシンプルな構造で、デスク上をすっきり整理しながら使える点も特徴だ。

また、購入者向け特典として専用壁紙のダウンロードも用意されている。製品はAmazon.co.jpから購入可能となっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。