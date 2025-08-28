ASRock新春レビューキャンペーン2026開始｜先着100名に限定特典プレゼント

ASRockは、2026年新春に向けてマザーボードやグラフィックスカード、電源ユニット、ベアボーンキットに加え、新たに国内展開を始めた水冷CPUクーラーおよびゲーミングモニターを対象としたレビューキャンペーンを開始する。キャンペーン期間中に購入した製品のレビューを行うことで、先着100名にASRockオリジナル折り畳み傘が贈られるというお得な内容だ。

このキャンペーンは2026年2月9日から5月6日までの間に購入した製品が対象となる。応募期間は2026年3月27日から5月15日で、応募者は100文字以上の製品レビューを購入サイトやレビューサイトに投稿し、専用の応募フォームに必要事項を入力して応募するという流れだ。対象製品として、IntelとAMDのチップセットを採用したマザーボード、RadeonおよびIntel Arcシリーズのグラフィックスカード、各種電源ユニットやベアボーンキットのほか、水冷CPUクーラーやゲーミングモニターも含まれている。

最初の100名にはASRockのオリジナル折り畳み傘が先着順でプレゼントされる。応募には注意点があり、個人ブログやSNSへの投稿は応募対象外となっているため、必ず指定のサイトでレビューを投稿するようにしよう。