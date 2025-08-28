ASRock新春レビューキャンペーン2026開始｜先着100名に限定特典プレゼント
ASRockは、2026年新春に向けてマザーボードやグラフィックスカード、電源ユニット、ベアボーンキットに加え、新たに国内展開を始めた水冷CPUクーラーおよびゲーミングモニターを対象としたレビューキャンペーンを開始する。キャンペーン期間中に購入した製品のレビューを行うことで、先着100名にASRockオリジナル折り畳み傘が贈られるというお得な内容だ。
このキャンペーンは2026年2月9日から5月6日までの間に購入した製品が対象となる。応募期間は2026年3月27日から5月15日で、応募者は100文字以上の製品レビューを購入サイトやレビューサイトに投稿し、専用の応募フォームに必要事項を入力して応募するという流れだ。対象製品として、IntelとAMDのチップセットを採用したマザーボード、RadeonおよびIntel Arcシリーズのグラフィックスカード、各種電源ユニットやベアボーンキットのほか、水冷CPUクーラーやゲーミングモニターも含まれている。
最初の100名にはASRockのオリジナル折り畳み傘が先着順でプレゼントされる。応募には注意点があり、個人ブログやSNSへの投稿は応募対象外となっているため、必ず指定のサイトでレビューを投稿するようにしよう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります