ASRock、4K/240Hz対応モデル含むゲーミングモニター5機種を国内発売
ASRockは、ゲーミングモニター「Phantom Gaming」および「Challenger」シリーズの国内新規取り扱いを開始すると発表した。ラインアップにはWOLEDパネルを採用した31.5型4Kモニター「PGO32UFS2C」をはじめ、27型WQHDモニター「PG27QFT2C」「PG27QFT1B」、24.5型フルHDモニター「PG25FFT」「CL25FFA」の5機種が含まれる。これらは4月3日から国内での販売が開始される予定だ。
「PGO32UFS2C」は、ASRockの新製品の中でも特に注目すべきモデルで、4K/240Hzの高リフレッシュレートや0.03msの応答速度、高精度カラーを備えたWOLEDディスプレイを採用している。加えて、VESA DisplayHDR True Black 400やAMD FreeSync Premium Proといった最新技術に対応しており、ゲーマーにとって理想的な視聴体験を提供する。価格は149,800円である。
「PG27QFT2C」と「PG27QFT1B」は、27インチのQHDディスプレイであり、どちらも180Hzのリフレッシュレートと1msの応答時間を特徴としている。これらのモデルは、言うまでもなく、ゲーマーにとってスムーズな映像表示を可能にする設計だ。価格は29,980円および27,980円となる。
さらに、価格を重視するユーザー向けに24.5インチのフルHDモニター「PG25FFT」と「CL25FFA」も用意されている。それぞれの価格は18,980円および12,980円で、フリッカーフリーテクノロジーや低ブルーライト技術を標準装備し、目に優しい使い心地を提供する。
すべてのモニターには、購入後3年間の製品保証があり、ゼロブライトドット保証も含まれる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります