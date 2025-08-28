ASRock、4K/240Hz対応モデル含むゲーミングモニター5機種を国内発売

ASRockは、ゲーミングモニター「Phantom Gaming」および「Challenger」シリーズの国内新規取り扱いを開始すると発表した。ラインアップにはWOLEDパネルを採用した31.5型4Kモニター「PGO32UFS2C」をはじめ、27型WQHDモニター「PG27QFT2C」「PG27QFT1B」、24.5型フルHDモニター「PG25FFT」「CL25FFA」の5機種が含まれる。これらは4月3日から国内での販売が開始される予定だ。

「PGO32UFS2C」は、ASRockの新製品の中でも特に注目すべきモデルで、4K/240Hzの高リフレッシュレートや0.03msの応答速度、高精度カラーを備えたWOLEDディスプレイを採用している。加えて、VESA DisplayHDR True Black 400やAMD FreeSync Premium Proといった最新技術に対応しており、ゲーマーにとって理想的な視聴体験を提供する。価格は149,800円である。

「PG27QFT2C」と「PG27QFT1B」は、27インチのQHDディスプレイであり、どちらも180Hzのリフレッシュレートと1msの応答時間を特徴としている。これらのモデルは、言うまでもなく、ゲーマーにとってスムーズな映像表示を可能にする設計だ。価格は29,980円および27,980円となる。

さらに、価格を重視するユーザー向けに24.5インチのフルHDモニター「PG25FFT」と「CL25FFA」も用意されている。それぞれの価格は18,980円および12,980円で、フリッカーフリーテクノロジーや低ブルーライト技術を標準装備し、目に優しい使い心地を提供する。

すべてのモニターには、購入後3年間の製品保証があり、ゼロブライトドット保証も含まれる。