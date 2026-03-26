苦さで勝負する新定番！ アサヒ「ザ・ビタリスト 500ml」が1本約242円でまとめ買いのチャンス

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml24本」がAmazonタイムセールに登場！

ホップ由来のフルーティな香りとキレの良い後味が特徴の生ビール「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml24本」が現在、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格7131円のところ、19％オフの5797円で販売されています。1本あたり約242円となります。

「ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ ザ・ビタリスト」は、アサヒビールが「うまさの原点」を見直す中で、苦味にフォーカスして開発されたビールです。爽快な苦味とスッキリとした後味が特徴とされています。

ホップには「タラス」と「ヘルスブルッカー」を一部使用し、爽やかな香りと苦みを表現しています。また、「スーパードライ」にも使われている「318号酵母」により、キレのある飲み口を実現しているといいます。

アルコール度数は6％です。苦味とキレのバランスが良く、食事と合わせやすい味わいとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml24本」が19％オフというお得な価格で購入できます。

まとめ買いを検討している人は、Amazonタイムセール期間中にチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。