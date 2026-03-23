任天堂は3月19日、Nintendo Switch 2版「Stardew Valley（スターデューバレー）」をニンテンドーeショップにて配信開始した。価格は1480円、アップグレードパスはなんと100円となる。

本作は、2016年にリリースされて以来、全世界で3000万本以上の売上を誇る人気作品。都会の仕事に疲れた主人公は自然豊かな土地へ移り住み、亡き祖父から受け継いだ牧場をいちから開拓して暮らしていく。

テンポ良く遊べるので、リアルに仕事で疲れた時に遊ぶと「癒される」と評判のゲームだ。

Switch 2 版では、直感的なマウス操作で家具の配置やインベントリの整理ができるように。また、ローカル分割画面で最大4人、オンラインマルチプレイは最大8人まで参加可能となる（初代Switch版は4人プレイまで対応していた）。

「おすそ分け通信」を使えば、1人がソフトを持っているだけで、持っていない友達3人とも一緒に遊べる。協力して牧場生活を豊かにしていこう。

なお、初代Nintendo Switch版を持っているユーザーなら、100円のアップグレードパスを購入するだけで入手可能。安定した挙動でゲームを楽しめるので、ぜひアップグレードして牧場主生活をエンジョイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Stardew Valley（スターデューバレー）

ジャンル：牧場経営シミュレーション

配信：ConcernedApe

プラットフォーム：PC（Steam／GOG／Windows）／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox One／iOS／Android

配信日：配信中（2016年2月27日）

価格：1480円（ダウンロードのみ）

CERO：B（12歳以上対象）

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