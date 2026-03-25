【最大80％オフ】PS Store「スプリングセール」開催 4月8日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月25日、PlayStation 5／PlayStation 4用ソフトのダウンロード版をお得に販売する「スプリングセール」をPlayStation Storeにて開催した。期間は4月8日までとなる。
今回のセールでは、「ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION（エルデンリング ナイトレイン）」が5984円（20％オフ）、「CODE VEIN II（コードヴェイン2）」が6682円（25％オフ）、「SILENT HILL f（サイレントヒルf）」が4290円（50％オフ）と、人気作がお買い得に。
また、80％オフのタイトルとしては、GOTY受賞歴もある名作オープンワールドRPG「ウィッチャー３ ワイルドハント」が1122円、タイムループしながら8人の標的を暗殺するFPS「DEATHLOOP（デスループ）」が1755円、ヘンテコな奇病を治す病院経営シミュレーションゲーム「ツーポイントホスピタル：ジャンボエディション」が897円など、プレイ時間に対するコスパが最強にお安くなっている。
ほかにも1000本以上のタイトルがセール対象となっているので、この機会にまだ遊んだことのないゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。
●PS Storeセールページ
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/deals
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