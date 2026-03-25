ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月25日、PlayStation 5／PlayStation 4用ソフトのダウンロード版をお得に販売する「スプリングセール」をPlayStation Storeにて開催した。期間は4月8日までとなる。

今回のセールでは、「ELDEN RING NIGHTREIGN DELUXE EDITION（エルデンリング ナイトレイン）」が 5984円（20％オフ） 、「CODE VEIN II（コードヴェイン2）」が 6682円（25％オフ） 、「SILENT HILL f（サイレントヒルf）」が 4290円（50％オフ） と、人気作がお買い得に。

また、80％オフのタイトルとしては、GOTY受賞歴もある名作オープンワールドRPG「ウィッチャー３ ワイルドハント」が 1122円 、タイムループしながら8人の標的を暗殺するFPS「DEATHLOOP（デスループ）」が 1755円 、ヘンテコな奇病を治す病院経営シミュレーションゲーム「ツーポイントホスピタル：ジャンボエディション」が 897円 など、プレイ時間に対するコスパが最強にお安くなっている。

ほかにも1000本以上のタイトルがセール対象となっているので、この機会にまだ遊んだことのないゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.