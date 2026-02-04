ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月4日、PlayStation 5／PlayStation 4用ソフトのダウンロード版をお得に販売する「旧正月セール」をPlayStation Storeにて開催した。期間は2月25日までとなる。

今回のセールでは、「Battlefield 6」が35％オフ、「SILENT HILL f」が40％オフ、「明末：ウツロノハネ」が30％オフと、人気作がお買い得に。

また、2月27日の「バイオハザード レクイエム」や3月13日に発売を控える「モンスターハンターストーリーズ3」に備えるという意味で、レオンが主人公の「バイオハザード RE:4」や、「モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック」で世界観のおさらいをしておくのもオススメだ。

コーエーテクモゲームスからはシリーズ最新作の「紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～」もセールに登場。最安値を更新し、6006円（30％オフ）で提供されている。

ちなみに80％オフのタイトルとしては、「Dying Light Definitive Edition」や「アサシン クリード オデッセイ」などが対象となっている。この機会にまだ遊んだことのないゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。

