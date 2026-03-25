『地球防衛軍6』や『ゼンシンマシンガール』など人気タイトルがお買い得！
D3PのPS5＆PS4ソフトが最大87％オフ！PS Store「Spring Sale」の提供タイトルを公開
ディースリー・パブリッシャーは3月25日、PlayStation 5＆PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Store「Spring Sale」に提供しているタイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年4月8日まで。
今回のセールでは、追加ミッションパックなど配信中のDLCがすべて収録された『地球防衛軍6』デラックスエディションが過去最大割引の59％オフに。ブラック企業をぶっ潰すサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』ゲーム本編も過去最大割引で超お買い得となっている。
そのほか『サムライメイデン』DX版、『あのゲー1+2』『THE カジノコレクション』なども大特価となっているのでお見逃しなく。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記の全タイトルリストか、セールページを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/375/
■セール対象タイトル（一部）
▼『地球防衛軍6』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
1万2100円 ⇒ 4961円（59％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼『ゼンシンマシンガール』
6980円 ⇒ 4188円（40％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRL00000
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9900円 ⇒ 4455円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『あのゲー1＋2（略）』
1980円 ⇒ 1386円（30％オフ）
https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000
© D3PUBLISHER
■全セール対象タイトルリスト
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