『龍が如く８』アルティメット・エディションや『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版などもお買い得！

セガは3月25日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ スプリングセール」を開催中。セール期間は、2026年4月8日まで。

セガから、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『龍が如く８』アルティメット・エディションが70％オフ、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が70％オフで登場。また、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が40％オフでラインナップしている。

アトラスから、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が特別価格で登場している。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。全セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セールタイトルピックアップ！

●PS5／PS4『龍が如く８』アルティメット・エディション

セール価格：3828円（70％オフ！）

©SEGA

●PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』

セール価格：2079円（70％オフ！）

©SEGA

●PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

セール価格：2640円（40％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、4月7日までとなります。

©SEGA

●PS5／PS4／Switch 2『ペルソナ３ リロード』

セール価格：

PS5／PS4：3839 円（50％オフ！）

Switch 2：4990円（35％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、4月7日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.