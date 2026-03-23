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たらこおにぎり90円！うどんやポテトも激安のかっぱの平日企画が4月も継続

2026年03月23日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　かっぱ寿司では、おにぎりやうどん、サイドメニュー、デザートなどを週替わりで各90円にて販売する「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を展開中。4月も継続して実施します。

　物価高が続く中、軽食などを“生活応援価格”で提供する平日限定の企画です。

　4月のラインナップは以下のとおり。「たらこの炙りおにぎり」は今回90円メニューに新登場します。

第1弾：4月2日～8日

▲香ばし炙りおにぎり～たらこのせ～　通常210円→90円

▲さっぱりシューアイス　通常110円→90円

第2弾：4月9日～15日

▲香ばし炙りおにぎり　通常160円→90円

▲かけうどん　通常190円→90円

▲ちょこっとフライドポテト　通常190円→90円

▲京わらび餅　通常110円→90円

■第3弾：4月16日～22日

▲香ばし炙りおにぎり～たらこのせ～　通常210円→90円

▲あおさの味噌汁　通常260円→90円

第4弾：4月23日～28日

▲香ばし炙りおにぎり　通常160円→90円

▲かけうどん　通常190円→90円

▲かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）　通常110円→90円

▲京わらび餅　通常110円→90円

うどんもポテトもデザートも90円！

　炙りおにぎりは中に刻みたくあんを入れ、表面に特製タレを塗って直火で炙ったメニュー。

　タレを塗り、直火で炙るという手の込んだ一品で、これが90円で食べられるのはうれしいですね。

　なお、通常のおにぎりは16時までの販売ですが、平日（得）メニューとして販売する際は終日登場しますよ。　

　「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」では、おにぎりから、ポテトやデザートまで週替りで幅広いメニューが週替わりで90円になり、気軽に何度も足を運びたくなりますね。

※価格は税込み表記です。

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