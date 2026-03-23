たらこおにぎり90円！うどんやポテトも激安のかっぱの平日企画が4月も継続

かっぱ寿司では、おにぎりやうどん、サイドメニュー、デザートなどを週替わりで各90円にて販売する「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を展開中。4月も継続して実施します。



物価高が続く中、軽食などを“生活応援価格”で提供する平日限定の企画です。



4月のラインナップは以下のとおり。「たらこの炙りおにぎり」は今回90円メニューに新登場します。

■第1弾：4月2日～8日

▲香ばし炙りおにぎり～たらこのせ～ 通常210円→90円

▲さっぱりシューアイス 通常110円→90円

■第2弾：4月9日～15日

▲香ばし炙りおにぎり 通常160円→90円

▲かけうどん 通常190円→90円

▲ちょこっとフライドポテト 通常190円→90円

▲京わらび餅 通常110円→90円

■第3弾：4月16日～22日

▲香ばし炙りおにぎり～たらこのせ～ 通常210円→90円

▲あおさの味噌汁 通常260円→90円

■第4弾：4月23日～28日

▲香ばし炙りおにぎり 通常160円→90円

▲かけうどん 通常190円→90円

▲かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個） 通常110円→90円

▲京わらび餅 通常110円→90円

うどんもポテトもデザートも90円！

炙りおにぎりは中に刻みたくあんを入れ、表面に特製タレを塗って直火で炙ったメニュー。



タレを塗り、直火で炙るという手の込んだ一品で、これが90円で食べられるのはうれしいですね。



なお、通常のおにぎりは16時までの販売ですが、平日（得）メニューとして販売する際は終日登場しますよ。



「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」では、おにぎりから、ポテトやデザートまで週替りで幅広いメニューが週替わりで90円になり、気軽に何度も足を運びたくなりますね。

※価格は税込み表記です。