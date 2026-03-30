「ライス食べ放題」が無料で！「家系めし」キャンペーン、約100店舗でまだまだ続く

ラーメンチェーン「壱角家」は、「壱角家【無限ライス】新生活応援フェア」を4月1日～13日のおよそ100店舗で実施します。

対象店舗において期間中は、麺類を注文した人を対象に「ライス食べ放題」が可能になります。

壱角家では、家系ラーメンとライスを一緒に楽しむ「家系めし」を広めたい思いで、3月中旬より20店舗限定で同キャンペーンを開催。3月下旬からは好評につき、実施店舗を103店舗に拡大しました。

当初は3月31日までの予定でしたが、開催期間が4月13日まで延長となった形です。

■【無限ライス】新生活応援フェア

・期間：4月1日（水）～4月13日（月）

・内容：麺類を注文した人に限り、ライス食べ放題を無料で提供

家系ラーメンを注文した場合は、海苔2枚を追加

・対象店舗：以下の未実施店舗を除く全店舗

（未実施店舗）

アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

※品切れ、またはラストオーダー間際の注文の場合は提供できないことがある。

※店内で飲食する人が対象。

家系でご飯食べ放題無料

100店舗以上で実施とは太っ腹

ライス食べ放題が無料となりますが、「家系めし」ではスープを吸った海苔をご飯に巻いて食べてほしいと推奨しています。そのために海苔も追加されています。



ご飯が食べ放題になるこの機会に 家系ラーメン×ご飯の最強の組合せを試したいですね！