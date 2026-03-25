うまそ…かっぱ寿司「あさり×豚骨」春ラーメン3種、〆の追いシャリまで

かっぱ寿司は3月26日～4月15日の期間限定で、あさりの旨みと豚骨スープを組み合わせた「春の贅沢ラーメン」3種と「追いシャリ」を販売します。

博多豚骨スープにあさりの旨みを重ねたラーメンを軸に、異なる具材の組み合わせで3種類をラインアップします。いずれも、かっぱ寿司オリジナルの極細麺を使用し、スープととの絡みのよさを特徴とした商品です。

さらに、ラーメンの〆におすすめという「追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー」も販売します。

▲あさりの豚骨春ラーメン 490円

博多豚骨スープにあさりの旨みを合わせた一杯です。かっぱ寿司オリジナルの極細麺とともに、あさりの風味をシンプルに味わえる仕立てといいます。

▲あさりとチャーシューの豚骨春ラーメン 540円

あさりの旨みを重ねた豚骨スープに、香ばしいチャーシューを組み合わせた食べ応えのある一杯です。

▲あさりとたらこの豚骨春ラーメン 540円

あさりの旨みが広がる豚骨スープに、たらこのプチプチとした食感を加えた一杯です。

▲追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー 190円

フライドガーリックなどを含むラー油とチャーシューをのせた追いシャリです。ラーメンのスープと合わせることで、食感や風味の変化を楽しめるといいます。

回転寿司のサイドメニューが主役級に!?

今回のラーメンは、あさりと豚骨という贅沢感のある組み合わせに加えて、チャーシュー・たらこといった具材のバリエーションが豊かな点が魅力です。

さらに、かっぱ寿司ならではの「追いシャリ」で最後までスープを楽しめるので、寿司とあわせて、つい頼みたくなる一杯になりそうです。

※価格は税込み表記です。