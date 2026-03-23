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ラーメンに「ライス食べ放題」無料で付く！20店舗限定、壱角家

2026年03月23日 12時15分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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麺類の注文でご飯食べ放題が無料

　ラーメンチェーン「壱角家」は、20店舗限定で、麺類を注文した人を対象に「ライス食べ放題」を提供するキャンペーンを、3月19日～4月13日の期間で開催します。

　壱角家は、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」が特徴の横浜家系ラーメンのお店です。本キャンペーンは、家系ラーメンとライスの“至福の組み合わせ”、通称「家系めし」をより多くの人に楽しんでもらいたいという思いで実施。

　なお、家系ラーメンを注文した場合は、海苔が2枚追加されます。

　全時間帯で実施され、対象は店内飲食に限ります。

■無限ライスキャンペーン
・期間：3月19日15時～4月13日
・内容：麺類を注文した人に限り、ライス食べ放題を無料で提供
　　　　家系ラーメン注文の場合は海苔2枚を追加

・対象店舗：芝公園店／門前仲町店／川崎銀柳街店／溝の口店／溝の口駅前通店／蒲田店／西新宿本店／新宿西口店／新宿東南口店／新宿中央東口店／新橋店／日吉店／西川口店／秋葉原総本店／上大岡店／渋谷センター街店／新宿5丁目店／新宿アルタ裏店／千葉駅前店／横浜道 蒲田店

ご飯食べ放題はうれしい！

家系ラーメンの壱角家

　ライス食べ放題無料はありがたいですね。20店舗限定なので、お近くに対象店舗があればラッキーです。4月13日までですよ！

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