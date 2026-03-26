肉、肉、肉！ステーキ×チキン×バーグの最強プレート、3日間限定【肉の日】

ビッグボーイとヴィクトリアステーションは、3月28日～30日の期間、「3月の29（肉）の日」を開催します。期間中は、オーストラリア産ブラックアンガス牛を使用した限定メニューを展開します。

肉の日限定、特別グリルメニュー！

ステーキやハンバーグが自慢の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、毎月29日に合わせて「肉の日」イベントを開催しています。



3月の肉の日は、オーストラリア産ブラックアンガス牛を使用した、食べ応えのある特別メニュー3品を用意し、28日から3日間限定で提供。



いずれのメニューも、ステーキは卓上コンロで好みの焼き加減に焼いて食べられます。

▲アンガスサーロインカットステーキのトリプルグリル 2739円

アンガスサーロインカット120gに加え、グリルチキン100gと手ごねハンバーグ100gを組み合わせたメニューです。

ブラックアンガス牛のサーロインはやわらかい赤身に適度なサシが入っているとされ、直火で焼き上げたチキンやジューシーなハンバーグとともに味わえる一皿です。国産わさびやガーリックチップを合わせて食べるスタイルです。

▲アンガスサーロインカットステーキ（200g）＆みすじステーキ（150g） 3839円

サーロインカットに加え、希少部位とされるみすじを組み合わせたメニューです。みすじはやわらかい肉質とさっぱりとした味わいが特徴とされています。

▲アンガスサーロインカットステーキ（300g） 3949円

ブラックアンガス牛のサーロインカットを300g使用したメニューです。肉の旨みと脂のバランスを味わえる内容といいます。

がっつり食べたい人向け！

肉のボリュームと部位の違いを楽しめる限定メニューが、肉の日の3日間限定で登場します。特にトリプルグリルは、3種の肉を味わえるボリューム満点の一皿となっています。

期間が3日間と限られているため、タイミングを合わせて立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。