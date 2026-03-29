すごっ！ SNSで話題 セブンの“カラフルサンド”が全国発売へ

セブン‐イレブンは3月31日より、新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」から「カラーチョコ＆ホイップサンド」を全国で順次発売します。沖縄県を除く店舗で取り扱います。価格は213円。
カラフルな「カラーチョコ＆ホイップサンド」
新商品の「カラーチョコ＆ホイップサンド」は、ふんわりとしたさくら色のパンに、ホイップクリームとカラフルなチョコスプレーを組み合わせたスイーツ系サンドです。
パンのしっとりとした食感、ホイップクリームのなめらかさ、チョコスプレーのカリッとした食感が重なる構成で、それぞれの違いを楽しめる仕立てといいます。
テスト販売時にSNS上で話題となり、その反響を受けて全国販売に至ったとしています。
SNSで話題の彩りサンドがついに全国で
SNSで話題になった商品が全国展開ということで話題性たっぷり。これは見逃せません。見た目だけではなく、ホイップとチョコスプレーの食感の違いも楽しめそうですね。
なお、セブン‐イレブンでは3月13日の「サンドイッチデー」にあわせてサンドイッチを全面的に刷新しました。その中の新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、具材のボリューム感と手に取りやすい価格帯を両立した「一組サンドイッチ」として、2枚のパンで具材を挟むスタイルが特徴です。
「カラーチョコ＆ホイップサンド」も一組サンドイッチのスイーツサンド。213円と手に取りやすい価格なので、おやつやデザートに気軽に試してみたいですね。
※価格は税込み表記です。
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