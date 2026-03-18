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宇奈ととで3月19日スタート

この量で!? うなぎ8倍「テラどーん 神盛り」1980円　過去最大級のボリューム

2026年03月18日 17時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　名代 宇奈ととは3月19日～5月10日の期間、創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」を開催します。過去最大級のボリュームを掲げ、うなぎの量を大幅に増やしたメニューを展開します。

うな飯の8倍！「テラどーん 神盛り」が登場

　今回の企画では、2025年に話題となった「うなテラ丼」をベースにした「テラどーん」が復活し、ボリューム別に3種類のラインアップが用意されています。

　いずれのメニューもテイクアウトとデリバリーに対応しており、店内と同価格で持ち帰りが可能です。数量限定で、売り切れ次第終了となります。

▲「テラどーん 神盛り」は鰻の量がうな飯の8倍！

・テラどーん　1300円（店内・テイクアウト）／1800円（デリバリー）

　「テラどーん」は、うな飯の約4倍のうなぎを使用したスタンダードな一杯。一口サイズにカットされたうなぎを山のように盛り付けています。

・テラどーん 鬼盛り　1600円（店内・テイクアウト）／2200円（デリバリー）

　「鬼盛り」は、うな飯の約6倍のうなぎを使用した中量級のメニュー。より多くのうなぎを求める中級者に向けたボリュームといいます。

・テラどーん 神盛り　1980円（店内・テイクアウト）／2770円（デリバリー）

　うな飯の約8倍のうなぎを使用した最大量のメニューです。高く積み上げられた見た目が特徴で、今回の企画の目玉商品です。

■販売店舗一覧
東京　新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、
　イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店、
　上野店（※上野店はテイクアウト・デリバリーのみ）
神奈川　川崎店
富山　ファボーレ富山店
京都　伏見稲荷店
大阪　梅田店、南森町店、本町店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店
兵庫　姫路店、神戸元町店
福岡　大名店
テイクアウト・デリバリー　曳舟店

ボリュームを考えればコスパ良好

　ボリューム満点のうな丼がそろう「爆盛うなぎ祭り」企画がスタートします。

　爆盛とのことで、おなか一杯食べたい人にとっては注目。中でも「テラどーん 神盛り」は“宇奈とと史上最強のコストパフォーマンス”をうたっており、価格こそ店内で約2000円ですがボリュームを考えるとコスパメニューといえるのかもしれません。

　ほかにも、1300円の「テラどーん」も用意されており、ボリュームで商品を選べるのもうれしいですね！　うなぎを思い切り食べたい日に、挑んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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