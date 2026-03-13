かわいい！紅茶花伝×サンリオ初コラボ　限定ボトル全31種

コカ･コーラシステムは紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」より、サンリオキャラクターズとの限定コラボボトルを3月2日より期間限定で全国にて発売中。

紅茶花伝×サンリオキャラ初コラボ！

紅茶花伝とサンリオキャラクターズのコラボとの初となるコラボレーション商品。人気キャラ「クロミ」と、「はぴだんぶい」が「紅茶花伝」を楽しむシーンを描れた全31種類のコラボボトルが登場する。



はぴだんぶいとは、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルのユニット。



コラボパッケージは、爽やかな香りと後味が特徴の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」をはじめ、フルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」、「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」、沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデン」シリーズも含む計6製品で展開。



（コラボ商品例）

▲「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」

▲「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440mlPET/280mlPET）

▲「紅茶花伝 ガーデンレモンティー」（500mlPET/沖縄エリア限定）





■対象製品:「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440mlPET/280mlPET）、「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」（650mlPET）、「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」（440mlPET）、「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」（440mlPET/280mlPET）、「紅茶花伝 ガーデンレモンティー」（500mlPET/沖縄エリア限定）、「紅茶花伝 ガーデンシークワーサーティー」（500mlPET/沖縄エリア限定）

サンリオ好き集合！

サンリオキャラクターが好きな方にはたまらないコラボボトル。かわいくてテンションあがる♡6製品でデザインは全31種類あるというから、お店で選ぶのも楽しそう！

（※文中の価格はすべて税込）