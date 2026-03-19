安っ！ 丸亀の「かしわ天」が2個220円に！コスパ最強じゃん【3日間限定】

讃岐うどんチェーンの丸亀製麺は、3月25日～27日の3日間、対象商品を1個購入すると同一商品をもう1個無料で提供するキャンペーンを実施します。

「ちくわ天」「かしわ天」「いなり」が2個目無料

本キャペーンの対象は「ちくわ天」「かしわ天」「いなり」の3商品。無料でのプレゼントを希望する場合は、自分で対象商品をもう1個取り、レジまで持っていくと適用されます。



店内飲食限定。いずれも、数量限定でなくなり次第終了です。



<3月25日～27日>

▲ちくわ天 通常1個170円→2個目が無料に



ほどよい弾力のちくわを使用し、噛むほどに魚の旨みが感じられる仕立てというちくわ天。シンプルな味わいで、さまざまなうどんと合わせやすい一品です。

▲かしわ天 通常1個220円→2個目が無料に

鶏のむね肉をにんにくやしょうがの効いた特製だれに漬け込み、揚げた一品。うどんと合わせてもそのままでもおいしくいただけるそう。卓上のだしソースをかけるのがおすすめなんだとか。

▲いなり 通常1個160円→2個目が無料に

甘みのあるきつね揚げで、ごま入りの酢飯を包んだ一品です。酢飯から店内で手づくりし、ふっくらとした仕上がりが特徴です。

ボリュームある「かしわ天」も2個目無料

ただし、店内飲食限定なので注意

丸亀製麺は、天ぷらも各店舗で下ごしらえから調理しているそう。今回、そんな天ぷら含む、サイドメニューを1個買うともう1個ついてくるという、お得な企画です。



うどんにプラスして、もう少し食べたいときにもぴったりな内容ですね。ボリュームある「かしわ天」など、この価格で2個になるのはコスパ最強といえましょう！



ただし、店内飲食限定なので、「持ち帰りにしたい」というのはできないので気を付けてください。



3日間と短い期間ですが、お近くの丸亀製麺をチェックしてみましょう。

※価格は税込み表記です。