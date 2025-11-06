ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月6日、「PlayStation Portal リモートプレーヤー（以下、PS Portal）」について過去最大規模となるアップデートを配信。ユーザー待望となるクラウドストリーミング機能を正式に実装した。利用には「PlayStation Plus プレミアム」に加入する必要がある。

クラウドストリーミングはライブラリー内にあるダウンロード版の対応PS5タイトルを、PS Portal上で直接ストリーミングしてプレイできる機能。記事執筆時点で2000本以上のタイトルがラインアップされており、そのなかには「モンスターハンターワイルズ」「ドラゴンクエストI＆II」「ゴースト・オブ・ヨウテイ」など、人気の最新タイトルも含まれる（対応タイトル一覧はこちら）。

今回の機能追加により、PS5本体を介さずにゲームをプレイ可能になった。そのため、家族が別アカウントでPS5を使っていても、PS Portal単体だけでゲームを楽しめるようになったことが大きい。

また、3Dオーディオ対応、パスコードの設定、ネットワークの状態表示といった新機能も実装。よりPS Portalでのゲーム体験を快適にできるだろう。

ユーザーからは「リモートよりストリーミングの方が安定してるので嬉しい」「ついに買う時が来るのか、ポータル!?」「ありがとう、待ってました！」「PSポータルどんどん良くなってる」「2台目も欲しくなっちまったぜ！」などと喜びのコメントが寄せられている。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.