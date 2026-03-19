ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月18日、PlayStation 3のシステムソフトウェア バージョン4.93のアップデートを配信した。内容は「動作の安定性を改善しました」のひと言だが、必ず最新版に更新しておこう。

また、注意点として、Blu-ray Discを再生するには更新されたBlu-rayプレーヤーの暗号キーがPS3で必要になるとアナウンス。Blu-rayプレーヤーの暗号キーを更新するには、PS3のシステムソフトウェアを最新バージョンに更新する必要があるのでご注意を。

この告知にユーザーからは「まだまだ現役！今後ともよろしくお願いします」「まだ初期型20GBが現役で生きてます」「ウチではエースユニットやで～」「2009年モデルですが、一度も故障せず動いてます」と、手持ちのPS3が長持ちしているという報告があがっている（ちなみに初期型は2006年発売）。

「まだ現役で草」「生きとったんかワレ…」「いま令和ぞ？」など、いまだにアップデートが続いていることに驚く声も。「PS3でしか遊べない名作も多いから助かる」と、感謝する声も寄せられていた。

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