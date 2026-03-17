あ〜こういうのすき家らしい　2種食感の「旨だしたけのこ牛丼」

すき家は、3月24日9時より「旨だしたけのこ牛丼」各種を販売します。

2種食感の「旨だしたけのこ牛丼」

「旨だしたけのこ牛丼」は、すき家の看板商品である牛丼に、出汁で味付けをした"2つの食感の筍"をトッピングしたメニューです。

▲旨だしたけのこ牛丼

（ミニ）600円（並盛）660円（中盛）860円（大盛）860円（特盛）1060円（メガ）1240円

筍はやわらかい姫皮の部分とコリコリとした根元の部分を使用することで、筍の2つの食感を楽しめるように仕上げたといいます。



出汁で味付けをした筍は、素材本来の旨みが際立つ優しい味わいが特徴。食感が良く、噛むほどに旨みを感じられる筍が牛丼に絶妙にマッチし、さっぱりと楽しめるそうです。

▲胡麻ダレたけのこ牛丼

（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1090円（メガ）1270円

また、「旨だしたけのこ牛丼」に胡麻ダレをかけた「胡麻ダレたけのこ牛丼」も登場します。胡麻をはじめ、ピーナッツや豆板醤、山椒、ラー油を使用したタレは、コクの中に旨辛さを感じられる味わいに仕上げたといいます。

▲おんたま旨だしたけのこ牛丼

（ミニ）710円（並盛）770円（中盛）970円（大盛）970円（特盛）1170円（メガ）1350円

▲おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼

（ミニ）740円（並盛）800円（中盛）1000円（大盛）1000円（特盛）1200円（メガ）1380円

さらに、おんたまが筍の旨みにまろやかなコクをプラスする「おんたま旨だしたけのこ牛丼」「おんたま胡麻ダレたけのこ牛丼」も同時に登場します。

春だね～！すき家らしい「たけのこ牛丼」

やみつきになりそう！

すき家といえば、牛丼チェーンの中でもバリエーションメニューが群を抜いている印象があります。筍のトッピングはすき家でも珍しく、どんな味わいか気になってしまいます。



筍といえば春が旬。それを牛丼と結びつけるところに、「ああ～すき家だな」というらしさを感じます。



なかでも「胡麻ダレたけのこ牛丼」は、胡麻をベースに、ピーナッツや豆板醤、山椒、ラー油を使用したタレを合わせた一品で、旨辛好きの人はやみつきになりそう！ チェックしておきたいですね。

（※文中の価格はすべて税込）