大切りまぐろ110円！ はま寿司「大切り旨ねた祭り」本鮪や大粒ほたてなど豪華ネタ集結

はま寿司は3月17日より、全国の店舗で「はま寿司の大切り旨ねた祭り」を開催します。

希少部位のまぐろはらみを大切りで提供する寿司や、特大サイズの野菜かき揚げ握りなどを110円で販売。

さらに、脂のりのよいサーモンや大粒ほたて、本鮪の中落ちを盛り付けたメニューなど、さまざまな寿司やサイドメニューが登場します。

希少まぐろはらみ110円、大粒ほたてや山盛りサーモンも！

▲大切りまぐろはらみ 110円

マグロ1尾から数パーセントしか取れないとされる“はらみ”の部位を、大切りで提供する寿司です。希少部位を手頃な価格で楽しめるメニューとして販売します。

▲特大5種野菜のかき揚げ握り 110円

タマネギや人参、サツマイモなどの野菜を使用したかき揚げを、特大サイズで握りにした一皿です。野菜のかき揚げをサクサクの食感で提供するといいます。

▲山盛り 炙りとろサーモンつつみ 176円

脂のりのよいサーモンを香ばしく炙り、たっぷり盛り付けたつつみ寿司です。炙ることで香ばしさが加わるとされています。

▲噴火湾産 大粒ほたて 176円

火山などの自然に囲まれた噴火湾で育ったホタテを使用。柔らかな身と甘みが特徴と紹介されています。

▲山盛り 本鮪中落ちつつみ 231円

赤身の中でも濃厚な味わいとされる本鮪の中落ちを、たっぷり盛り付けたつつみ寿司です。

ちょっと豪華な「豚角煮」「本鮪中とろ」も登場！

その他、豚の角煮を大判で使った「大判豚角煮握り」、脂のりが良くとろけるような味わいという「地中海産 大切り本鮪中とろ」を販売します。

▲大判豚角煮握り 319円

▲地中海産 大切り本鮪中とろ 319円

春のサイドメニュー2種も！

サイドメニューでは、アサリと帆立の茶碗蒸しに、出汁の優しい風味のあんをかけた「たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し」、チーズとカレーを春巻きの皮で包み、パリパリに揚げた「パリパリチーズカレー春巻（2本）」が登場します。

▲たっぷりあさりと帆立のあんかけ茶碗蒸し 319円

▲パリパリチーズカレー春巻（2本） 242円

大切りまぐろはらみや中とろなど豪華ネタずらり

希少部位のまぐろはらみが110円になり、さらに大切りサイズで提供されるのはうれしいですね。大粒ほたてや本鮪中とろなど、定番の人気ねたに加えて、ボリューム感のあるメニューもそろっています。

気軽に楽しめる価格のメニューから少しぜいたくな一皿までそろっているので、気になるメニューを目当てに訪れてみては？

※価格は税込み表記です。