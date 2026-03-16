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3月17日発売

ファミマ、明太子やたまごの「春の彩りサラダ」5種発売！あと1品に便利

2026年03月16日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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食卓も華やかになりそうです！

　ファミリーマートは「春の彩りサラダ」5種類を3月17日から全国の店舗で販売します。

ちょい足しにも！「春の彩りサラダ」登場

　ファミリーマートでは、日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある「春の彩りサラダ」5種類を展開します。

「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」
青じそを絡めたパスタに、大根やキャベツなどの野菜、明太子、蒸し鶏をトッピングした、和風ドレッシング仕立て

「たまごとツナのパスタサラダ」
パセリマヨで和えたパスタに、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナをトッピング。タルタルソース風ドレッシング仕立て

　野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは、「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」と「たまごとツナのパスタサラダ」（各420円）の2種類を発売。

「明太クリームチーズのポテトサラダ」
ポテトサラダに相性抜群な明太子を練りこみ、さらにクリームチーズと明太子・水菜をトッピング

「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」
チーズのコクがきいたカルボナーラソースで仕上げ、ブラックペッパーのパンチをきかせた、食べ応えのある味わいが特長

　ランチや夕食のプラス1品として嬉しい小容量の「ちょいデリ」からは、「明太クリームチーズのポテトサラダ」と「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」（各298円）の2種類をラインアップしています。

「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」
海老・イカ・きゅうりをトッピングし、隠し味に昆布茶で旨味をプラスした明太子スパゲティサラダ

　さらに、人気定番商品の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」（268円）は明太子の風味をアップしてリニューアルしています。

「あと1品欲しい！」にいいね

　野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダはメインとして、「ちょいデリ」シリーズは「あと1品欲しい……」時にちょうど良さそうです。

　パパッと食べられるから、時間のない時にも便利でうれしい。

　テーブルが色鮮やかになる彩りも綺麗なサラダ。春らしさも一緒に楽しめそうです。

　（※文中の価格はすべて税込）

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