ファミマ、明太子やたまごの「春の彩りサラダ」5種発売！あと1品に便利

ファミリーマートは「春の彩りサラダ」5種類を3月17日から全国の店舗で販売します。

ちょい足しにも！「春の彩りサラダ」登場

ファミリーマートでは、日常の食卓や春のホームパーティーなどに彩りを添える「あと一品」として、プチプチとした食感が楽しい「明太子」とコク深く優しい味わいの「たまご」を主役に、春らしい華やかな見た目と満足感のある「春の彩りサラダ」5種類を展開します。

野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダからは、「青じそ香る！博多明太子と蒸し鶏のパスタサラダ」と「たまごとツナのパスタサラダ」（各420円）の2種類を発売。

ランチや夕食のプラス1品として嬉しい小容量の「ちょいデリ」からは、「明太クリームチーズのポテトサラダ」と「たまごとベーコンのカルボナーラ風マカロニサラダ」（各298円）の2種類をラインアップしています。

さらに、人気定番商品の「海老とイカの明太子スパゲティサラダ」（268円）は明太子の風味をアップしてリニューアルしています。

「あと1品欲しい！」にいいね

野菜とパスタが一緒に食べられるパスタサラダはメインとして、「ちょいデリ」シリーズは「あと1品欲しい……」時にちょうど良さそうです。



パパッと食べられるから、時間のない時にも便利でうれしい。

テーブルが色鮮やかになる彩りも綺麗なサラダ。春らしさも一緒に楽しめそうです。

（※文中の価格はすべて税込）