アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第143回
世界で愛されるビール「コロナ・エキストラ」24本がAmazonタイムセールで10％オフ！
2026年03月13日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
メキシコ発祥のラガービール「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。
参考価格5,970円のところ、10％オフの5,380円で販売されています。1本あたりの価格は約224円です。
「コロナ・エキストラ」の特徴
Amazon商品ページより
「コロナ・エキストラ」は、世界180ヵ国以上で飲まれている、メキシコ発祥のラガービールです。良質な原料を使用し、飲みやすさを意識して仕上げられているといいます。アルコール度数は4.5％です。
透明のボトルにライムを挿して飲むスタイルが特徴とされており、ライムの果汁とビールを合わせて楽しむ飲み方が広く知られています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
メキシコ発祥のビール「コロナ・エキストラ 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフの5,380円になっています。
世界180ヵ国以上で飲まれているビールを、自宅用としてまとめて購入できる機会です。期間限定のセール価格になっているため、気になる人はこのAmazonタイムセールのタイミングでチェックしてみてください。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
第142回
グルメハイボールといえばこれ！ 不動の人気「角ハイボール」24本がAmazonタイムセールで15％オフ！
-
第141回
グルメどうせなら、おトクな48本セット買っちゃえ！ 「バドワイザー ゼロ」がAmazonタイムセールで値下げ中
-
第140回
グルメこんな組み合わせあるんだ 金麦24本＋チキンラーメン付き限定セットがAmazonタイムセールでお得
-
第139回
グルメ糖質ゼロのビール2種を飲み比べ！ 「パーフェクトサントリービール アソート」がAmazonタイムセールに登場
-
第138回
グルメ昭和の味を再現した「キリン クラシックラガー」がAmazon新生活セールに登場！
-
第137回
グルメ飲食店で人気の“幻の生ビール”「アサヒ生ビール マルエフ」がAmazon新生活セールでお得に！
-
第136回
グルメプレモル1本約198円！ Amazon新生活セールでビールのケース買いがおトク
-
第135回
グルメ苦味を追求。キレのある味わい、 「アサヒ ザ・ビタリスト」500ml×24本がAmazon新生活セールで特価！
-
第134回
グルメ【20％オフ】糖質ゼロでも、飲みごたえにこだわる。「PSB アンバーエール」24本がAmazon新生活先行セール対象に！
-
第133回
グルメ甘くないからうまい！ 「氷結無糖 レモン」24本がAmazon新生活先行セールに登場
- この連載の一覧へ