アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第143回

世界で愛されるビール「コロナ・エキストラ」24本がAmazonタイムセールで10％オフ！

2026年03月13日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　メキシコ発祥のラガービール「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。

　参考価格5,970円のところ、10％オフの5,380円で販売されています。1本あたりの価格は約224円です。

アマゾンでコロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本を入手

「コロナ・エキストラ」の特徴
Amazon商品ページより

　「コロナ・エキストラ」は、世界180ヵ国以上で飲まれている、メキシコ発祥のラガービールです。良質な原料を使用し、飲みやすさを意識して仕上げられているといいます。アルコール度数は4.5％です。

　透明のボトルにライムを挿して飲むスタイルが特徴とされており、ライムの果汁とビールを合わせて楽しむ飲み方が広く知られています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　メキシコ発祥のビール「コロナ・エキストラ 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフの5,380円になっています。

　世界180ヵ国以上で飲まれているビールを、自宅用としてまとめて購入できる機会です。期間限定のセール価格になっているため、気になる人はこのAmazonタイムセールのタイミングでチェックしてみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでコロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

