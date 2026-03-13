世界で愛されるビール「コロナ・エキストラ」24本がAmazonタイムセールで10％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

メキシコ発祥のラガービール「コロナ・エキストラ 瓶 Corona Extra 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。

参考価格5,970円のところ、10％オフの5,380円で販売されています。1本あたりの価格は約224円です。

「コロナ・エキストラ」の特徴

Amazon商品ページより

「コロナ・エキストラ」は、世界180ヵ国以上で飲まれている、メキシコ発祥のラガービールです。良質な原料を使用し、飲みやすさを意識して仕上げられているといいます。アルコール度数は4.5％です。

透明のボトルにライムを挿して飲むスタイルが特徴とされており、ライムの果汁とビールを合わせて楽しむ飲み方が広く知られています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

メキシコ発祥のビール「コロナ・エキストラ 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで10％オフの5,380円になっています。

世界180ヵ国以上で飲まれているビールを、自宅用としてまとめて購入できる機会です。期間限定のセール価格になっているため、気になる人はこのAmazonタイムセールのタイミングでチェックしてみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。