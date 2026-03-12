このページの本文へ

懐かしの名作も、話題の新作も。ファミコン世代のゲーム放浪記 第28回

親の顔より見た「くにおくん」、日本未発売の“幻の作品” 昭和世代なら知っておきたい

2026年03月12日 18時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

人生で一番「顔を見た」キャラクターは誰でしょう？

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

　幼い頃からゲーム好きなわけで、さまざまなシリーズを遊び、多くのキャラクターたちを目にしてきました。この前、ふと友人と「人生で一番、『こいつの顔を見た』というゲームのキャラクターは誰だろう？」という話になったのです。

　しばらく考えていたのですが、自分の場合は「くにおくん」ではないでしょうか。シリーズ作品も多いですし、一人でも友達とも遊ぶ機会は豊富。とにかく、キャラクターの「顔を見た」という機会では一番だと思うのです。冗談抜きに、“親の顔より見た”と言えるのではないでしょうか。

　というわけで、今回紹介するのは「テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション」です。

日本未発売の「くにおの熱血闘球伝説」を収録

　くにおくんシリーズを中心に、テクノスジャパンが過去にリリースした12種類のタイトルを収録した作品集です。ちなみに、収録されているスーパーファミコン7作は所有していますが、アーケード版4作と日本未発売1作の5作品は未所有です。

　くにおくんシリーズといえば、ファミコン時代の「熱血硬派くにおくん」「熱血高校ドッジボール部」「ダウンタウン熱血物語」あたりが有名でしょう。そちらを収録した「くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション」も発売されています。

　しかし、「テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション」は、「初代熱血硬派くにおくん」「くにおくんのドッジボールだよ全員集合!」「ダウンタウン熱血べーすぼーる物語」といったスーパーファミコン時代の作品が収録されています。

　その中でも、日本未発売の「くにおの熱血闘球伝説」を収録しているのが嬉しいですね。ルールは「熱血高校ドッジボール部」と同じです。内野が3人になりキャラクターが大きく表示されているのもあって迫力アップ。操作はシンプルで、年齢問わず対戦ゲームとして盛り上がります。

　こちらのタイトル、1996年頃に海外（タイトルは「Super Dodge Ball」だそう）で発売されたものの、その後テクノスジャパンが倒産という憂き目に。そのため、日本で発売されることのないまま、“幻の作品”扱いになってしまったのです。

　他にも、パズル「くにおのおでん」はもちろん、くにおくんシリーズ以外だとアクション「西遊降魔録 流棒妖技ノ章」、ベルトスクロールアクション「コンバットライブス」も個人的に好きなタイトル。

　くにおくんシリーズは、どうしてもファミコン時代の作品が話題になることが多いです。名作揃いですし、今遊んでも楽しいタイトルばかりなのは間違いない。ただ、“幻の作品”を含めたスーファミ時代のくにおくんシリーズも、あわせて体験してほしいですね。

