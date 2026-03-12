親の顔より見た「くにおくん」、日本未発売の“幻の作品” 昭和世代なら知っておきたい

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

人生で一番「顔を見た」キャラクターは誰でしょう？

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

幼い頃からゲーム好きなわけで、さまざまなシリーズを遊び、多くのキャラクターたちを目にしてきました。この前、ふと友人と「人生で一番、『こいつの顔を見た』というゲームのキャラクターは誰だろう？」という話になったのです。

しばらく考えていたのですが、自分の場合は「くにおくん」ではないでしょうか。シリーズ作品も多いですし、一人でも友達とも遊ぶ機会は豊富。とにかく、キャラクターの「顔を見た」という機会では一番だと思うのです。冗談抜きに、“親の顔より見た”と言えるのではないでしょうか。

というわけで、今回紹介するのは「テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション」です。

日本未発売の「くにおの熱血闘球伝説」を収録

くにおくんシリーズを中心に、テクノスジャパンが過去にリリースした12種類のタイトルを収録した作品集です。ちなみに、収録されているスーパーファミコン7作は所有していますが、アーケード版4作と日本未発売1作の5作品は未所有です。

くにおくんシリーズといえば、ファミコン時代の「熱血硬派くにおくん」「熱血高校ドッジボール部」「ダウンタウン熱血物語」あたりが有名でしょう。そちらを収録した「くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション」も発売されています。

しかし、「テクノス ザ・ワールド くにおくん & アーケードコレクション」は、「初代熱血硬派くにおくん」「くにおくんのドッジボールだよ全員集合!」「ダウンタウン熱血べーすぼーる物語」といったスーパーファミコン時代の作品が収録されています。

その中でも、日本未発売の「くにおの熱血闘球伝説」を収録しているのが嬉しいですね。ルールは「熱血高校ドッジボール部」と同じです。内野が3人になりキャラクターが大きく表示されているのもあって迫力アップ。操作はシンプルで、年齢問わず対戦ゲームとして盛り上がります。

こちらのタイトル、1996年頃に海外（タイトルは「Super Dodge Ball」だそう）で発売されたものの、その後テクノスジャパンが倒産という憂き目に。そのため、日本で発売されることのないまま、“幻の作品”扱いになってしまったのです。

他にも、パズル「くにおのおでん」はもちろん、くにおくんシリーズ以外だとアクション「西遊降魔録 流棒妖技ノ章」、ベルトスクロールアクション「コンバットライブス」も個人的に好きなタイトル。

くにおくんシリーズは、どうしてもファミコン時代の作品が話題になることが多いです。名作揃いですし、今遊んでも楽しいタイトルばかりなのは間違いない。ただ、“幻の作品”を含めたスーファミ時代のくにおくんシリーズも、あわせて体験してほしいですね。