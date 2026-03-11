「イース」シリーズを揃え続けてるのに未プレイ……その理由を告白します

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

変な記事タイトルですが、まず話を聴いてください

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

今回は「イース」シリーズの話です。

日本ファルコムが手がける日本製アクションロールプレイングゲームのシリーズ。1987年の第1作『イース』より、30年以上に渡って続くファルコムの看板作品ですよね。ASCII.jpの読者の皆さんにもファンは多いことでしょう。

かくいう筆者も、パソコン、ファミコン、メガドライブ、PCエンジン、プレイステーション、さまざまな機種でリリースされているイースシリーズを収集しています。おそらく、持っていないのはPS2で発売された「イースV -Lost Kefin, Kingdom of Sand-」のみです（プレミア価格になってしまっています）。

もちろん、「イースX -Proud NORDICS」も所持しています。生誕35周年記念作品として、2023年に発売され“冒険する楽しさ”を追求した作品として高評価を受けるアクションRPG「イースX -NORDICS-」に、新規ストーリーや冒険ダンジョン、新規アクションなどを多数追加しています。

当然、じっくり遊びました！ と書きたいところ。ですが……。しかし……。

「最初からやろう」などと考えて、15年以上

ここまで集めているなら、当然イースが好きだと思いますよね？ 好きなのは間違いない（はず）ですが、恥ずかしながら、1回もプレイしたことがないんですよ。「はあ？」と思われそうですが、どうか聞いてください。

私が最初にイースシリーズの画面を見たのはPC版（PC88だったか、PC-98だったかの記憶が曖昧なのですが……）。すごい映像だと思っても、幼い自分にはPCを購入するお金もないし、そもそも当時はPCがある家庭も少なく、あこがれのゲームでした。

その後、さまざまな機種に移植され、プレイ環境は増えました。私も大人になり、PSPで「イース7」が発売した頃に過去作も含めて集め出し、現在に至るのです。

……で、イース7を買ったときに、最初からやった方が良いかなと思い、すぐにプレイしなかったのが悪かった。以降、プレイするタイミングを逃して、集めるだけになってしまったのですよ。

クリアしたときにすぐ次がプレイできないと冷めてしまうと思い、熱い気持ちのうちに集めるのですが、最初からやろうとしているうちに他のタイトルをプレイしてしまっているわけで……。イース7が発売されてからもう15年以上も経つというのに、この体たらくです。

ほぼ全作持っているのに、プレイしたことがない。これで「イースを好きです」というのも、なんだかおかしな話ですよね……。誰か、どれから始めたらいいか教えてほしいです。一念発起して、今年は最初からぶっ通しでやろうかしら。