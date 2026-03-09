話題の「チョコパイ」ケーキ再び！4日間限定で登場、コージーコーナー

銀座コージーコーナーは「ケーキになったチョコパイ（4号）」（2916円）を3月12日〜15日の4日間限定で、全国の生ケーキ取扱店で販売する。

あの「チョコパイ」とコラボしたケーキ

ホワイトデー期間に再登場！

ロッテのロングセラーチョコ菓子「チョコパイ」とコラボレーションした「ケーキになったチョコパイ（4号）」は、

2024年に初登場して以来、SNSでは「想像以上のおいしさ」といったコメントがつき登場するたび話題になっている。



今年はバレンタインデーシーズンに発売され、3月のホワイトデーシーズンに再び登場する。

「ケーキになったチョコパイ（4号）」は、チョコパイのソフトケーキ、クリーム、チョコレートを洋菓子店らしくちょっとリッチな素材に変えたケーキに、今年はさらに苺とブルーベリーを飾り、ケーキならではの華やかさとフレッシュ感をプラス。

チョコパイのクリームはバニラの風味を利かせた生クリーム入りホイップクリームで、ソフトケーキはスポンジで、芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと全体を包み込む艶やかなココアグラサージュで再現している。



見た目も味わいも楽しめるホールケーキ。

お祝い事にもいいね！

「チョコパイ」は、1983年の発売以来、愛され続けるロングセラー商品。くちどけのよいホイップクリームをしっとりケーキ生地でサンドした、あの味わいに誰もが夢中になったはず。



そのチョコパイが、洋菓子店のケーキになるなんて驚き。

バレンタインのお返しの他にも、誕生日や記念日のお祝い、家族の団らんにもぴったり。

身近なお菓子をテーマにしているだけに、話も盛り上がりそうだ。



（※文中の価格はすべて税込）