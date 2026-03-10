かた…！ハーゲンダッツ新作は衝撃の「ザクザク」食感 2フレーバーを実食

暖かい日も増えてきた今日この頃。アイスが恋しくなってきた方もいるのではないでしょうか。
そんな今の時期におすすめの、ちょっと意外性のある、この春にぴったりな新作アイスクリームを紹介します。なんとあのハーゲンダッツの"ザク系"です。
顎が驚くほどのザク硬!?
「ロッキークランチーーー！」新登場
ハーゲンダッツ ジャパンは、新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!（ロッキークランチーーー！) 」のミニカップアイス2種を3月10日より期間限定にて全国で発売します。
「ROCKY CRUNCHY!」は、近年ASMRなどを通じて、咀嚼の楽しさや硬い食感の食べ物への人気が高まっていることに着想を得て誕生。
かみ砕く楽しさがクセになる“ザク硬”食感のハーゲンダッツ新シリーズで、「顎が驚くほどの食感」をうたっています。
パッケージにも特徴があります。新しい試みのとしてアメリカンテイストの今までのハーゲンダッツとは一味違った世界観で表現しているのこと。
確かに、ハーゲンダッツはエレガントなイメージのデザインが多いため、ポップなパッケージはいつもと少し雰囲気が違いますよね。
ほろ苦クッキーがインパクト大「ストロベリーブラックココア」
シリーズは「ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』」「同『ソルティハニーバター』」の2商品。
さっそくサンプルを実食してみました！
まずは「ストロベリーブラックココア」を試食してみます。
甘酸っぱいストロベリーの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせた商品です。
ーーー
ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!「ストロベリーブラックココア」
（373円）
ーーー
果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームがベース。
そこに、ほのかなビター感がアクセントとなる、岩のようにごろっとしたハードブラックココアクッキーがトッピングされています。
フタを開けると……ココアクッキーが大きい！ 見た目にかなりのインパクトがあります。
一口食べると、ザクッと硬めのクッキーと、なめらかなストロベリーアイスの食感の対比が印象的。
ストロベリーアイスは、ソースが甘酸っぱくておいしい！ベースの部分の甘さとよく合います。
クッキーは少し苦く、硬いので噛む楽しさもあります。
クリーミーなアイスクリームとココアクッキーの“ザク硬”食感の対比に、つい食べ進めたくなる味わいでした。
甘じょっぱい味わいがクセになる「ソルティハニーバター」
続いてミニカップ「ソルティハニーバター」を試食します。
ーーー
ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!「ソルティハニーバター」
（373円）
ーーー
甘じょっぱいハニーバターの味わいに、こちらも“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリームです。
ベースとなるのはバターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリーム。
そこに、ほどよい塩味をきかせた、岩のようにごろっとした大きめのハードバタービスケットがトッピングされています。
大きめのビスケットがごろごろと入っており、こちらもインパクト強めです。
アイス・ビスケットともに全体的にバターがきいた味わい。ビスケットにもバターが配合されているというから納得です。
ベースのアイスには、塩味を引き立てるためにレモンが加えられたハニーソースが入っているそうです。
だから甘じょっぱさが際立っているんですね。パクパクいけちゃうおいしさでした。
ハーゲンダッツで"硬い"って衝撃！
ザク＆なめらか新境地でクセになる
トッピングにのっているビスケットとクッキーはもはや「ザクザク」を超え、普通に“硬い”食感。ハーゲンダッツを食べてひと口目に“硬い”って衝撃でした。
ハーゲンダッツといえば、ねっとりと濃厚なアイスがベースで、トッピングもこれまでは「パキッ」「サク」といった上品な食感が主流でした。そんな中、岩のような「ザ……クッ」という食感は新境地です。
食べづらいということはなく、むしろ逆。なめらかなアイスクリームとの食感のメリハリがあり、変化のある味わいが楽しめました。
1つのカップの中にさまざまな食感が詰まっているので、飽きることなく最後までいただけます。
ハーゲンダッツの新しい一面に虜になりそう。まさに春にぴったりの一品です。普段のハーゲンダッツとは少し違った雰囲気や味わいが気になる方は、ぜひ試してみてください。
新海 優（Yu Shinkai）
新海 優（ Yu Shinkai ）／WEBライター
1994年生まれ、千葉県出身・横浜在住の1児の母。
千葉ロッテとポケモンとラジオが好き。
引き続きカメラは勉強中です！
Xアカウント：@Shinkai_Yu_0709