このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第26回

長編ゲームに疲れたらこれ 短時間で遊べるレトロSTG「ストライカーズ」

2026年03月09日 20時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「彩京 SHOOTING LIBRARY(シューティングライブラリ) Vol.1 - Switch」をチェック
 

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

　それにしても、最近は大作ラッシュ、リメイクラッシュですよね。「ドラゴンクエスト」のリメイクはもちろん、「龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties」も出ましたし、新作としては「バイオハザード レクイエム」も話題です。「ぽこ あ ポケモン」にハマっている人もいらっしゃるでしょう。

　私もこれらのタイトルを次々とプレイし、トロコン上等、やりこみ上等で遊び続けたのですが、さすがに疲れてきました。それでも、仕事終わりの息抜きにゲームはやりたい……。そんな気分のときにオススメなのが、レトロゲームのシューティング。

　無心になり、撃墜されてもすぐにコンテニューできる。始めたいときにサクッとできて、やめたいときにパッとやめられる。そんな魅力にあふれたゲームとして、今回は「彩京 SHOOTING LIBRARY(シューティングライブラリ) Vol.1 - Switch」をご紹介します。

シンプルな遊びやすさと歯ごたえのある難易度

　90年代のアーケードシーンを中心に活躍したゲームメーカー、彩京のシューティングゲーム6タイトルが1つのパッケージになって登場。彩京シューティングの代名詞「ストライカーズ」シリーズをはじめ、今なお根強い人気を持つ名作を収録した決定版です。

　私がオススメするのも、やはりストライカーシリーズ。自機は戦闘機でシンプルにかっこいいですし、ゲームシステムもとがったところはないのですが、何度もプレイしたくなると歯ごたえのある難易度です。

　昨今のシューティングは弾幕系が主流で、どうしても覚えゲーになってしまうことが多いもの。しかし、レトロシューティングは敵機の攻撃に対しある程度アドリブでも回避可能。神がかってる回避ができたときにはテンションがぶち上がりますね。

　ストライカーシリーズ以外にも、近接攻撃と複数種類の魔法攻撃を駆使するアクションシューティング「ソルディバイド」、ドラゴンによる派手な演出とテクニカルな戦略が魅力の「ドラゴンブレイズ」、3Dモデルのメカニックデザインが特徴の全方位シューティング「ゼロガンナー2」と、味のあるタイトルが揃っています。

　シンプルな遊びやすさと歯ごたえのある難易度を持ったレトロシューティングゲームで疲れを癒して、しっかり春の大作にそなえたいと思います。ゲームの合間の休憩は、やっぱりゲームが最適ですよね（？）。

アマゾンで「彩京 SHOOTING LIBRARY(シューティングライブラリ) Vol.1 - Switch」をチェック
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
￥49,800
2
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥113,770
3
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 7/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A175_AZ
￥135,000
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥108,800
5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
￥53,820

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
3
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,780
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
￥13,980
8
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,099
10
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン