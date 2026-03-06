アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第136回
プレモル1本約198円！ Amazon新生活セールでビールのケース買いがおトク
2026年03月06日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」がAmazon新生活セールに登場！
サントリーのビール「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールの対象商品になっています。
過去価格5,289円のところ、10％オフの4,749円で販売されています。1本あたりの価格は約198円です。
「ザ・プレミアム・モルツ」の特徴
Amazon商品ページより
「ザ・プレミアム・モルツ」は、こだわりの素材と手間暇をかけた製法によって華やかな香りと深いコク、心地よい余韻を実現したとするプレミアムビールです。
きめ細かくクリーミーな泡が特徴で、“神泡”として打ち出しています。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」は、現在開催中のAmazon新生活セールで10％オフの4,749円になっています。
新生活の時期に向けて、ストック用としてまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
この連載の記事
-
第135回
グルメ苦味を追求。キレのある味わい、 「アサヒ ザ・ビタリスト」500ml×24本がAmazon新生活セールで特価！
-
第134回
グルメ【20％オフ】糖質ゼロでも、飲みごたえにこだわる。「PSB アンバーエール」24本がAmazon新生活先行セール対象に！
-
第133回
グルメ甘くないからうまい！ 「氷結無糖 レモン」24本がAmazon新生活先行セールに登場
-
第132回
グルメ【ノンアル派注目】アサヒ「ドライゼロ」24本が27％オフ、1本あたり112円に
-
第131回
グルメ“飲みやすさ”を打ち出したビール「晴れ風」24本が新生活先行セールで14％オフ！
-
第130回
グルメ【13％オフ】甘くない、だから旨い。キレ強めのレモンがクセになる「タカラ 焼酎ハイボール レモン」500ml缶24本入り
-
第129回
グルメAmazon新生活先行セールで遠野産ホップ使用の「一番搾り とれたてホップ生ビール」が12％オフ！
-
第128回
グルメ新潟県産米100％、冬だけの菊水「しぼりたて生原酒」が14％オフ
-
第127回
グルメ黒ラベル派もヱビス派も納得、人気の発泡酒 「GOLD STAR」がAmazonタイムセールに！
-
第126回
グルメ柑橘香とコクを楽しむアンバータイプの「金麦」がタイムセール価格に！
- この連載の一覧へ