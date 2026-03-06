プレモル1本約198円！ Amazon新生活セールでビールのケース買いがおトク

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」がAmazon新生活セールに登場！

サントリーのビール「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活セールの対象商品になっています。

過去価格5,289円のところ、10％オフの4,749円で販売されています。1本あたりの価格は約198円です。

「ザ・プレミアム・モルツ」の特徴

Amazon商品ページより

「ザ・プレミアム・モルツ」は、こだわりの素材と手間暇をかけた製法によって華やかな香りと深いコク、心地よい余韻を実現したとするプレミアムビールです。

きめ細かくクリーミーな泡が特徴で、“神泡”として打ち出しています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「ザ・プレミアム・モルツ 350ml×24本」は、現在開催中のAmazon新生活セールで10％オフの4,749円になっています。

新生活の時期に向けて、ストック用としてまとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。