対象ショップにて抽選で豪華景品が当たるキャンペーンも実施！
Switch 2『モンスターハンターストーリーズ3』ダウンロードカードが全国のコンビニなどで本日より販売開始！
カプコンは3月2日より順次、対象となる全国のコンビニエンスストア、ゲームショップ、家電量販店にて、Nintendo Switch 2『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編のダウンロードカードの販売を開始。ゲームの発売日は2026年3月13日、ダウンロードカードの価格は8990円だ。
なお、セブン-イレブン、ローソンでダウンロードカードを購入すると、ゲーム内で使用できるキャラメイク用アクセサリーがもれなくもらえる。
【製品概要】
製品名：Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ダウンロードカード
発売日：発売中（2026年3月2日より順次）
価格：8990円（セブン-イレブン販売価格：8990円）
限定特典：「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」
【ショップ別購入特典】
●セブン-イレブン ダウンロードカード購入特典「王族のモノクル」
●ローソン ダウンロードカード購入特典「水晶の宝飾」
※対象のショップでダウンロードカードをご購入後、2026年5月11日23時59分までに本編コードをニンテンドーeショップに入力された方に「限定特典 エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」とあわせて、それぞれのショップの特典が付与されます。
※これら特典は後日、別途入手できる場合がございます。
※内容・仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
※一部取扱いのない店舗がございます。
※画像はイメージです。
■セブン-イレブンにて豪華景品が抽選で4名に当たる購入キャンペーン実施決定！
セブン-イレブンではさらにキャンペーン期間中、本製品を購入の上で特設サイトより応募すると、抽選で4名に「特別amiibo セット」をプレゼント。
●キャンペーン対象期間
購入期間：2026年3月2日0時～3月29日23時59分
応募期間：2026年3月30日23時59分まで
※2026年3月30日以降にご購入の商品は対象となりません。
●キャンペーン対象製品
※応募は対象商品1枚につき1回のみとなります。
※お1人様何回でもご応募いただけますが、当選はお1人様1回のみとなります。
※上記以外のカード、またセブン-イレブン以外でのご購入商品は対象となりません。
●対象店舗と応募方法
・セブン-イレブン（ダウンロードカード版）
2026年3月29日までにセブン-イレブンでダウンロードカードを購入し、同カード裏面のバーコード番号の末尾19桁を応募サイトに入力することで、応募可能。
詳細は以下を確認のこと。
https://vdpro.jp/sej.nintendo.mhstories3/
★ダウンロードカードご購入時の注意
※ゲーム本編のダウンロードに必要な空き容量は30GB以上です。
※ダウンロードカードをご購入後、150日以内にダウンロードしてください。
※ダウンロード番号は1回のみ利用可能です。
※コンテンツを入手いただくには、Nintendo Switch 2 をインターネットに接続する環境が必要です。
※店舗によって入荷状況が異なります。取り扱い状況は各店舗にお問いあわせください。
▼ダウンロードカードのご利用方法についてはこちらを確認！（任天堂サイト）
https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/35934/
【ゲーム情報】
タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
ジャンル：RPG
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年3月13日
価格：
スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ
デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。
©CAPCOM