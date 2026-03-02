対象ショップにて抽選で豪華景品が当たるキャンペーンも実施！

カプコンは3月2日より順次、対象となる全国のコンビニエンスストア、ゲームショップ、家電量販店にて、Nintendo Switch 2『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ゲーム本編のダウンロードカードの販売を開始。ゲームの発売日は2026年3月13日、ダウンロードカードの価格は8990円だ。

なお、セブン-イレブン、ローソンでダウンロードカードを購入すると、ゲーム内で使用できるキャラメイク用アクセサリーがもれなくもらえる。

【製品概要】

製品名：Nintendo Switch 2 『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ダウンロードカード

発売日：発売中（2026年3月2日より順次）

価格：8990円（セブン-イレブン販売価格：8990円）

限定特典：「エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」

【ショップ別購入特典】

●セブン-イレブン ダウンロードカード購入特典「王族のモノクル」

●ローソン ダウンロードカード購入特典「水晶の宝飾」

※対象のショップでダウンロードカードをご購入後、2026年5月11日23時59分までに本編コードをニンテンドーeショップに入力された方に「限定特典 エレーヌの衣装：蒼鱗の王女」とあわせて、それぞれのショップの特典が付与されます。

※これら特典は後日、別途入手できる場合がございます。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性がございます。

※一部取扱いのない店舗がございます。

※画像はイメージです。

■セブン-イレブンにて豪華景品が抽選で4名に当たる購入キャンペーン実施決定！

セブン-イレブンではさらにキャンペーン期間中、本製品を購入の上で特設サイトより応募すると、抽選で4名に「特別amiibo セット」をプレゼント。

●キャンペーン対象期間

購入期間：2026年3月2日0時～3月29日23時59分

応募期間：2026年3月30日23時59分まで

※2026年3月30日以降にご購入の商品は対象となりません。

●キャンペーン対象製品

※応募は対象商品1枚につき1回のみとなります。

※お1人様何回でもご応募いただけますが、当選はお1人様1回のみとなります。

※上記以外のカード、またセブン-イレブン以外でのご購入商品は対象となりません。

●対象店舗と応募方法

・セブン-イレブン（ダウンロードカード版）

2026年3月29日までにセブン-イレブンでダウンロードカードを購入し、同カード裏面のバーコード番号の末尾19桁を応募サイトに入力することで、応募可能。

詳細は以下を確認のこと。

https://vdpro.jp/sej.nintendo.mhstories3/

★ダウンロードカードご購入時の注意

※ゲーム本編のダウンロードに必要な空き容量は30GB以上です。

※ダウンロードカードをご購入後、150日以内にダウンロードしてください。

※ダウンロード番号は1回のみ利用可能です。

※コンテンツを入手いただくには、Nintendo Switch 2 をインターネットに接続する環境が必要です。

※店舗によって入荷状況が異なります。取り扱い状況は各店舗にお問いあわせください。

▼ダウンロードカードのご利用方法についてはこちらを確認！（任天堂サイト）

https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/35934/

【ゲーム情報】

なお、アスキーゲームでは本作の先行プレイレポートを掲載している。ゲームが気になる人は、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

ジャンル：RPG

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年3月13日

価格：

スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ

デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch・amiiboは任天堂の商標です。

©CAPCOM