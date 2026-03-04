日常用途からエンタメまで幅広く対応

大画面でWQHD、思ったより安い。31.5型のViewSonic「VX3276-2K-MHD-72」

文●モーダル小嶋／ASCII

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

31.5型の大画面を、もっと身近に

　ここ数年で、PCディスプレーの解像度は大きく変わってきました。フルHD（1920×1080ドット）が当たり前だった時代から、今はWQHD（2560×1440ドット）を選ぶ人が増えています。作業領域が広く、文字や画面も見やすいWQHDは、仕事にもエンタメにもバランスのよい解像度として人気を集めているのです。

　そうなると、次に気になってくるのが「画面サイズ」です。せっかくWQHDを選ぶなら、もう少し大きな画面でゆったり使いたい。複数のウィンドウを並べたり、動画やゲームを迫力あるサイズで楽しんだりと、大画面ディスプレーの魅力は想像以上に大きいもの。

　ViewSonicの液晶ディスプレー「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」は、31.5型という大画面とWQHDの高解像度を組み合わせたスタンダードモデル。

31.5型とWQHDの高解像度を組み合わせたディスプレー

　フルHDよりも広い作業領域を確保できるため、複数のウィンドウを並べて作業するビジネス用途から、動画視聴やゲームまで幅広いシーンで活躍します。Amazonで35,883円で購入できる（3月4日現在）という、手を出しやすい価格も魅力的。

 

WQHD解像度で作業効率を高める

　「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」の解像度は2560×1440ドットのWQHD。一般的なフルHDと比べて表示できる情報量が多く、ウェブブラウザや文書作成ソフト、画像編集ツールなどを同時に開く作業でも余裕を持って使えます。

　31.5型という大画面とWQHDの組み合わせは、スケーリングを過度に上げなくても見やすい表示を保てるため、長時間のPC作業にも向いています。テレワークや在宅勤務で作業領域を広げたいユーザーにも魅力的な仕様でしょう。

エンタメにも仕事にも活躍する31.5型

　本モデルは、最大75Hzのリフレッシュレートに対応。一般的な60Hzディスプレーよりも画面の更新回数が多く、スクロールや動画再生、カジュアルなゲームプレイなどでより滑らかな表示を体感できます。

　高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーほどではないものの、日常用途では十分に快適さを感じられるレベルで、PC作業からエンタメまでバランスよく対応できる仕様となっています。

 

IPSパネルによる広視野角と自然な色表現

奥行きはおよそ23cmと、画面サイズの割にコンパクト

　「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」にはIPS方式の液晶パネルが採用されています。上下左右から見ても色の変化が少ない広視野角が特徴で、どの角度から見ても安定した映像を楽しめます。

　写真や動画の視聴、クリエイティブ作業などでも自然な色合いを表示できるため、家庭用ディスプレーとしてだけでなく、クリエイティブ用途のサブディスプレーとしても使いやすいですね。

インターフェースは本体の下側にまとまっている

　映像入力はHDMIやDisplayPortなど複数のインターフェースに対応しており、デスクトップPCやノートPC、ゲーム機などさまざまな機器を接続できます。

　自宅のPC作業用ディスプレーとしてだけでなく、動画視聴用のサブスクリーンやコンソールゲーム用モニターとしても活用しやすい構成です。

 

大画面WQHDを手頃に導入できる1台

　「ViewSonic VX3276-2K-MHD-72」は、31.5型の大画面とWQHD解像度、IPSパネルをそなえたバランスの良い液晶ディスプレー。作業効率を高める広い表示領域と、動画やゲームも楽しめる滑らかな表示性能を兼ね備えており、日常用途からエンタメまで幅広く対応します。

　大画面ディスプレーを導入したい、価格や設置スペースのバランスも重視したい……。そんなユーザーにとって、有力な選択肢になりそうです。

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

