4K大画面が3万円台後半、仕事もエンタメもこれ1台。ViewSonicのディスプレーはコスパ重視派の本命か

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

仕事もエンタメも4Kで快適

いまPC環境をアップグレードするなら、「まずはディスプレー」という人は多いのではないでしょうか。CPUやGPUの進化ももちろん重要ですが、目にする情報量を一気に増やしてくれるのは、やはり画面サイズと解像度。

そうした意味で、31.5型×4Kという構成は、体感差が出やすいアップグレードのひとつと言えるでしょう。

ViewSonicの「VA3208-4K-MHD」は、まさにそのど真ん中を突くモデルです。大画面・高解像度・手頃な価格（3月27日現在、Amazonで37,380円）という、“ちょうどいい”4Kディスプレーして注目したい製品です。

31.5型×4Kで、作業領域をしっかり確保できる

「VA3208-4K-MHD」の最大の魅力は、31.5型の大画面と4K UHD（3840×2160ドット）の組み合わせ。フルHDの4倍の情報量を表示できるため、ウィンドウをいくつも並べても窮屈になりにくく、作業効率の向上を実感しやすい構成です。

例えば、ブラウザー、資料、チャットツール、表計算ソフトを同時に開いても、それぞれをしっかり視認できるのは大きなメリットです。デュアルディスプレー環境に近い使い勝手を、1台で実現できるのは、設置スペース的にも魅力的でしょう。

パネルにはVA方式を採用し、コントラスト比は3000:1。視野角も広く、正面からだけでなく少し斜めからでも見やすさを保ちやすい仕様です。

HDR10対応で、映像の見栄えにも期待できる

このモデルはHDR10に対応しており、動画コンテンツでは明暗のメリハリをしっかり感じられます。31.5型の大画面と4Kの精細さが組み合わさることで、映画や配信動画の没入感も一段と高まるはず。

さらに、用途に応じて画質を切り替えられる「ViewMode」プリセットも搭載しています。仕事用、Web閲覧用、動画視聴用といったシーンごとに表示を最適化できるため、細かい設定が苦手な人でも扱いやすいのがポイント。

リフレッシュレートは最大60Hz、応答速度は4ms（GTG）と、いわゆるゲーミング特化ではありませんが、画質重視で広く使うという方向性にはしっかり合致しています。

HDMI×2とDisplayPortで、使い回ししやすい

「VA3208-4K-MHD」の接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort×1を備えています。デスクトップPCとノートPC、あるいはゲーム機など、複数の機器を接続して切り替えて使う用途にも対応しやすい構成です。

USB-Cこそ非搭載ですが、そのぶん構成はシンプルで、据え置き用途のメインモニターとしては扱いやすい印象。

また、2W×2のステレオスピーカーを内蔵。音質にこだわる用途には外部機器を使いたいところですが、ちょっとした動画視聴やWeb会議ならこれ1台で完結できる手軽さがあります。

長時間利用を意識した、普段使い向け4K

フリッカーフリー技術やブルーライトフィルターといったアイケア機能、エコモードも搭載しており、日常的に使い続けるディスプレーとしてのバランスは良好。派手なスペックはないものの、毎日使う前提でまとめられているのが、この製品の立ち位置と言えるでしょう。

「とにかく速い」「とにかく多機能」といった尖った製品も魅力的ですが、実際に長く使う1台を考えると、“ちょうどよい”というバランスの良さは見逃せません。「VA3208-4K-MHD」はまさにそのタイプで、大画面4Kの恩恵をしっかり味わいながら、価格は現実的なラインに収まっています。

デスク環境を一段アップグレードしたい、でも予算は抑えたい。そんな人にとって、このモデルはかなり現実解は近い選択肢になりそうです。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。