世はまさに“WQHD時代” 2万円ちょいで高解像度の大海原に行くぞォ!!

文●モーダル小嶋／ASCII

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

広い作業領域を目指しWQHDを追い続ける

　気がつけば、PCディスプレーの世界では「WQHDが当たり前」という空気がすっかり広がってきました。少し前まではフルHDでも十分高精細という感覚でしたが、27型クラスになるとWQHDのほうがしっくりくる、という声もよく聞きます。画面に表示できる情報量が増えると、作業のしやすさも確かに変わってくるもの。

　そう、世はまさに“WQHD時代”。多くの人たちが広い作業領域を求めて、WQHDの大海原に航海に出ているのです。……とまあ、大げさに始めてみましたが、そうはいってもいきなり高額な製品を買うのはちょっと、ゲーミングディスプレーほどの高性能はいらない、というケースも多いでしょう。

　そこで、手頃に導入できる1台として注目したいのが「ViewSonic VA2708-2K-MHD」です。

 

WQHD解像度で作業効率を高めよう

　「ViewSonic VA2708-2K-MHD」は、広い作業領域と扱いやすい価格のバランスが魅力のWQHDディスプレーです。Amazonで22,580円と、手を出しやすい価格も魅力。

　解像度は2560×1440ドットのWQHDで、フルHDよりも多くの情報を一度に表示できるため、ウェブブラウジングや文書作成、画像編集などの作業をより快適に行えます。27型の大画面と組み合わさることで、作業スペースに余裕が生まれ、複数のウィンドウを並べて使うような用途にも向いています。

 

IPSパネルによる広視野角と自然な色表現

　パネルにはIPS方式を採用しており、広い視野角と自然な色再現が特徴です。画面を斜めから見ても色味の変化が少なく、写真や動画の表示も見やすく感じられます。日常的なPC作業はもちろん、動画視聴やライトなゲーム用途にも使いやすいバランス型のモニターといえるでしょう。

　さらに、長時間の作業を意識したフリッカーフリー技術やブルーライト軽減機能にも対応しており、目の負担を抑えながら使えるのもポイントです。テレワークや学習用途など、長く画面に向き合う場面でも安心して使える設計になっています。

　接続端子はHDMIとDisplayPortを備えており、デスクトップPCやノートPC、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。シンプルで癖のないデザインのため、家庭のデスク環境にもオフィスにもなじみやすい点も魅力です。

 

高解像度のWQHDと27型の見やすいサイズが魅力

　高解像度のWQHDと27型の見やすいサイズを手頃に導入したい人にとって、「ViewSonic VA2708-2K-MHD」は、は非常にバランスのよい選択肢です。日常のPC作業をより快適にしたい人や、フルHDからのステップアップを考えている人にとって、導入しやすいスタンダードモデルといえるでしょう。

　大航海時代、人々は未知の海へと船を出し、世界の広さを知っていきました。ディスプレーの世界でも、フルHDからWQHDへと一歩踏み出すと、画面の広さにちょっとした驚きを覚えるものです。作業領域が広がることで、これまで見えていなかった便利さや快適さに気づくこともある……はず「ViewSonic VA2708-2K-MHD」は、そんな小さな“表示領域の大航海”を始めるための、ちょうどいい一台と言えそうです。

 

