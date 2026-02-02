ビジネスにも家庭にも“ちょうどいい”一台

みんながゲーミングディスプレーをほしいわけじゃない。仕事も普段使いもこれでいいViewSonic「VA2409-MHU-7」

文●モーダル小嶋／ASCII

日常の作業をスマートにこなしたい人
「VA2409-MHU-7」をチェック

　ディスプレーといっても、さまざまなものがあります。画質の良さがポイントになっている製品、大型でリッチな映像体験を味わえる製品も少なくありません。

　一方、「日常作業を送るのに十分なスペックがほしい」というニーズもあります。ノートPC用のサブディスプレーとして使う、会議室や作業デスクに1台で使えるものがいい、在宅ワークのストレスを少しでも軽くしたい……。

　そこで候補に挙がってくるのが、ビューソニックジャパンが展開する「VA2409-MHU-7」です。価格は17,980円で、Amazonから購入できます。

 

　日常的なPC作業から在宅ワーク、軽めの映像視聴までを一台でこなすことを意識したフルHDディスプレーです。派手なゲーミング特化ではなく、「使いやすさ」と「設置環境へのなじみやすさ」を重視した、実直な立ち位置のモデルといえます。

USB Type-C一本で、机の上をすっきり

　本機最大の特徴は、USB Type-C端子を備えている点です。対応ノートPCであれば、映像出力と給電をケーブル1本でまかなえるため、デスク周りの配線を最小限に抑えられます。

　会議や作業場所の切り替えが多い環境でも、ケーブルを差し替えるだけで外部ディスプレーとしてすぐに使えるのは大きな利点です。HDMI端子も搭載しており、デスクトップPCや周辺機器との接続性も確保されています。

23.6インチ・フルHDの“ちょうどいい”サイズ感

広視野角なので、オフィスに置くにも適しています

　23.6インチという画面サイズは、フルHD解像度とのバランスが良く、文字の視認性と作業領域の広さを両立します。ブラウジングや文書作成、表計算といった業務用途ではもちろん、動画視聴や写真のチェックにも扱いやすいサイズです。大きすぎず小さすぎないため、一般的なデスクにも無理なく設置できます。

スピーカー付きなのも重要。机の上の限られたスペースにスピーカーを別途置かずに済みます

目に配慮した設計で、長時間作業にも対応

　ブルーライト低減機能やフリッカーフリー設計といった、目への負担を抑える配慮もしっかり盛り込まれています。長時間ディスプレーに向かう在宅ワークやリモート会議が日常化した今、こうした基本性能の積み重ねは軽視できません。派手さはないものの、毎日使う道具として安心感のある設計です。

ビジネスにも家庭にも“ちょうどいい”一台

　VA2409-MHU-7は、高リフレッシュレートや特殊な映像機能を求めるユーザー向けではありません。

　その代わり、USB Type-C対応による利便性、扱いやすいサイズ、目に優しい設計といった要素をバランスよく備えています。ノートPCの拡張用ディスプレーを探している人や、仕事とプライベートを一台でカバーしたい人にとって、堅実な選択肢となるモデルです。

フレームレスデザインでベゼルが狭いことも、マルチディスプレー環境を構築しやすいポイント

　価格も含め、「派手さよりも、毎日の使いやすさ」を重視したい。VA2409-MHU-7は、そんな価値観にしっくりくる液晶ディスプレーだといえるでしょう。

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

