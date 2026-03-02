ViewSonic「VP2456A」、120Hz×IPS×sRGB100％対応の23.8型フルHDモニター

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ViewSonicの「VP2456A」は、120Hzのリフレッシュレートに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイだ。解像度はフルHD（1920×1080）、応答時間は5ms。価格は29,799円。ビジネス用途からクリエイティブワークまでをカバーする仕様を備えている。

120Hz駆動のIPSパネルで滑らかな表示と安定した視野角

VP2456Aは広視野角のIPSパネルを採用。上下左右からの視認でも色変化が少なく、安定した映像表示が可能だ。120Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールや動画再生時の表示も滑らかに描写する。

23.8型のフレームレスデザインは、デスク上にすっきりと収まり、マルチディスプレイ環境にも適する。日常業務からコンテンツ制作まで幅広い用途に対応する設計となっている。

Pantone認証取得、sRGB100％カバーの色再現性

色精度の面では、国際標準色であるPantone認証を取得。さらにsRGBカバー率100％の広色域に対応し、Web制作やグラフィックデザイン、写真編集など、正確な色表現が求められる作業にも配慮している。

用途別プリセットとして、設計・製図向けのCAD/CAMモード、写真表示に適したポートレートモードを搭載。作業内容に応じて最適な表示モードを選択できる。

USB-C 60W給電対応と人間工学設計で実用性を向上

インターフェースはUSB-C（最大60W給電対応）をはじめ、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB 3.2を装備。USB-C接続では映像出力と同時にノートPCへの電源供給が可能で、配線を簡素化できる。

スタンドはチルト、スウィーベル、ピボット、高さ調整に対応し、オートピボット機能も備える。さらに、フリッカーフリー技術とTÜV認定取得のブルーライトフィルターを搭載し、長時間作業時の目への負担軽減に配慮している。

VP2456Aは、120Hz駆動と高い色再現性、拡張性のある接続端子、柔軟なスタンド機構を兼ね備えた23.8型フルHDディスプレイ。価格と機能のバランスを重視するユーザーにとって、実用性の高いモデルといえるだろう。

