勝ちに行くなら240Hz！ ViewSonicの27インチWQHDゲーミングモニター

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ゲーミングモニターブランドのViewSonicより、27インチWQHDゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」がAmazonで販売中だ。価格は36,689円。

WQHD IPSパネルと最大240Hzの高リフレッシュレートに対応

VX2758A-2K-PRO-3は、解像度2560×1440（WQHD）の27インチIPSパネルを採用。178°/178°の広視野角により、視聴位置による色の変化を抑え、どの角度からでも安定した映像表示が可能だという。

リフレッシュレートは、DisplayPort接続時に最大240Hz、HDMI接続時に最大144Hzに対応。さらに、オーバードライブ時で1msの応答速度を実現しており、動きの速いゲームシーンでもモーションブラーを抑えた滑らかな映像表示をサポートする。

FreeSync Premium対応で滑らかなゲーム体験

本モデルは、可変リフレッシュレート技術のAMD FreeSync Premiumに対応。画面のティアリングやカクつきを抑え、よりスムーズなゲームプレイ環境を実現する。

また、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載しており、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を軽減する設計となっている。

HDMI 2.1搭載と3年保証で安心して使用可能

接続端子はHDMI 2.1を2ポート、DisplayPort 1.4を1ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機など複数のデバイスと柔軟に接続できる。

さらに、本製品にはパネルとバックライトを含む3年間の保証が付帯。WQHD解像度と高リフレッシュレートを両立した性能に加え、長時間の使用にも配慮した設計により、幅広いゲーマーに適したゲーミングモニターとなっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。