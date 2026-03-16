勝ちに行くなら240Hz！ ViewSonicの27インチWQHDゲーミングモニター
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ゲーミングモニターブランドのViewSonicより、27インチWQHDゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」がAmazonで販売中だ。価格は36,689円。
WQHD IPSパネルと最大240Hzの高リフレッシュレートに対応
VX2758A-2K-PRO-3は、解像度2560×1440（WQHD）の27インチIPSパネルを採用。178°/178°の広視野角により、視聴位置による色の変化を抑え、どの角度からでも安定した映像表示が可能だという。
リフレッシュレートは、DisplayPort接続時に最大240Hz、HDMI接続時に最大144Hzに対応。さらに、オーバードライブ時で1msの応答速度を実現しており、動きの速いゲームシーンでもモーションブラーを抑えた滑らかな映像表示をサポートする。
FreeSync Premium対応で滑らかなゲーム体験
本モデルは、可変リフレッシュレート技術のAMD FreeSync Premiumに対応。画面のティアリングやカクつきを抑え、よりスムーズなゲームプレイ環境を実現する。
また、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載しており、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を軽減する設計となっている。
HDMI 2.1搭載と3年保証で安心して使用可能
接続端子はHDMI 2.1を2ポート、DisplayPort 1.4を1ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機など複数のデバイスと柔軟に接続できる。
さらに、本製品にはパネルとバックライトを含む3年間の保証が付帯。WQHD解像度と高リフレッシュレートを両立した性能に加え、長時間の使用にも配慮した設計により、幅広いゲーマーに適したゲーミングモニターとなっている。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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