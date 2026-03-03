Amazon新生活先行セールで遠野産ホップ使用の「一番搾り とれたてホップ生ビール」が12％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」がAmazon新生活先行セールに登場！

キリンビールの「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールに登場しています。

参考価格5,136円のところ、12％オフの4,498円で販売中です。1本あたりは約187円です。

「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、岩手県遠野市産の今年の夏に収穫したホップを急速凍結して使用し、上品な麦のうまみが感じられるというビールです。。

一般的にビールは、収穫後のホップを乾燥させて使用しますが、本商品では水分を含んだ生の状態で急速凍結し、細かく砕いて使用していいます。この製法により、旬のホップの個性を引き出しているといいます。

使用しているホップは「いぶき」という品種で、沈丁花のような凛とした華やかな香りが特徴とされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

発売22年目を迎える「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazon新生活先行セールで12％オフの4,498円となっています。1本あたり約187円で購入できる機会は限られています。

遠野産のとれたてホップを使用した季節感のある一番搾りを、ケースでまとめて購入できるチャンスとなります。気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。