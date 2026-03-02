このページの本文へ

アスキーグルメNEWS 第313回

2026年3月6日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年3月6日号）

2026年03月02日 07時00分更新

文● ASCII

　ひぱひぱ♪ アスキーグルメのモーダル小嶋とナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。

　巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！

▽放送情報
放送日：　2026年3月6日（金）
時間　：　12:00～　放送予定
番組　：　「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年3月6日号）

▽出演
モーダル小嶋@kojima_ascii
ナベコ@wagomunabe
▽MC
渡辺りえ@w_riezou

【お知らせ】
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/

アスキーTV の生放送予定

■2026年3月2日（月）21時から生放送

iPhone 17e？ 廉価版MacBook？ アップル新製品の予想＆願望を語るの巻：スマホ総研定例会370

■2026年3月5日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 33～

■2026年3月5日（木)21:00から生放送！

【視聴者🎁あり】石川温＆山根博士のMWC正直さんぽ！本音で語る最先端のモバイル技術をスペインからお届け〜MWC26〜：お知らせ

■2026年3月6日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年3月6日号）

■2026年3月6日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（2/21～3/6ぶん）

