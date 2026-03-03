最大65WのUSB-C充電器発売　GaN II搭載で小型・軽量68g

エレコムは、ノートパソコンやスマートフォンの充電を可能にする最大出力65WのUSB Power Delivery対応AC充電器を3月上旬に発売する。この製品は、ケーブル付きモデルとケーブル別売りモデルの計6アイテムで展開され、価格はケーブル別売モデルが4,280円、ケーブル付きモデルが5,480円となっている。

新製品の特徴は、最新のGaN II（窒化ガリウムIC）技術を採用したことで、高出力でありながらコンパクトなサイズを実現している点だ。サイズは約幅42.5×奥行41.5×高さ41.5mm、重量は約68gで、持ち運びにも便利である。USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからノートパソコンまで幅広く充電できる。

また、この充電器はPPS（Programmable Power Supply）規格にも対応しており、0.02V単位で電圧を調整可能だ。これにより、対応機器を最適な電圧で安全かつ効率的に充電することができる。さらに、Nintendo SwitchやMacBookの充電にも対応しており、USB-C - MagSafe 3ケーブルを使用することでMacBookをスムーズに充電できる。

エレコムのこのAC充電器は、日本国内専用の電気用品安全法（PSE）認証品であり、高い安全性が確認されている。