火を使わず安心、車中泊でも調理できる電気クッカー「COOKER-1」

エレコムは、同社のアウトドア専門ブランドであるNESTOUTから、電気で温かい料理を手軽に調理できる電気調理器「COOKER-1」を発売した。この製品は、火を使わず、ポータブル電源を利用した調理が可能なため、車中泊やテント内などでも安心して使用できるという。価格はオープン価格で、ブラックおよびサンドベージュの二色展開となる。

「COOKER-1」は、45℃、70℃、100℃の3段階の温度設定に加え、炊飯のモードを含む計4モードを搭載しており、煮る、炊く、蒸す、炊飯がこれ1台で簡単にできるのが特徴だ。また、取っ手付きのふたは取り皿としても利用可能で、付属品として蒸し料理に便利な蒸し皿も付いている。さらに、内釜にはフッ素樹脂コートが施されており、焦げ付きにくくお手入れも簡単だという。

コンパクトな設計で持ち運びしやすい「COOKER-1」は、専用のメッシュ素材ケースも付属し、アウトドアでも気軽に使用できる仕様だ。火を使わないため火災のリスクが低く、小さな子どもやペットが居る環境でも安心して利用できる。

さらに、金属製の操作ダイヤルやアルミ製のふた、折りたたみ式取っ手といった細部まで工夫が施されており、ユーザーにとっての使い心地の良さと実用性を兼ね備えている。容量は最大800mLで、お米は最大1.5合炊くことができ、1～2人前の調理が可能だ。電力消費も少なく、さまざまなポータブル電源に対応できる省電力設計でキャンプライフをさらに充実させるだろう。