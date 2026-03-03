ソニー人気イヤホンを守る新ケース　WF-1000XM6／LinkBuds Clip対応モデル発売

エレコムは、SONYの人気イヤホンであるWF-1000XM6およびLinkBuds Clipをしっかりと守るイヤホンケースを発売した。ラインアップには、クリアソフトケースとTOUGH SLIM Lockケースの2種類があり、それぞれのイヤホンに対応するモデルが用意されている。価格はクリアソフトケースが1,980円、TOUGH SLIM Lockケースが2,680円だ。

WF-1000XM6およびLinkBuds Clip用のクリアソフトケースは、熱可塑性ポリウレタン（TPU）素材を採用し、透明感を損なうことなくイヤホンを保護する。TPUはシリコン素材よりも強く耐久性に優れ、プラスチックよりもしなやかで弾力性があるという。また、TOUGH SLIM Lockケースは、軽量で耐衝撃性が高く、ロック機能により落下時のイヤホンの飛び出しを防ぐ。ケース内部のエアークッション設計も衝撃緩和効果を高めている。

両タイプのケースは、装着したままでもケーブルやワイヤレス充電器による充電が可能で、インジケーターランプの視認性も確保されている。持ち運びに便利なカラビナも備え、腰やかばんに簡単に取り付けることが可能だ。さらに、TOUGH SLIM Lockケースは2色展開（ホワイトとブラック）のため、好みに応じて選択できる。